"Пока продолжается этот пинг-понг": Зеленский сообщил о переговорах с Байденом о жизненно важных интересах

"Пока продолжается этот пинг-понг": Зеленский сообщил о переговорах с Байденом о жизненно важных интересах

Президент подчеркнул, что Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках.

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины 26 марта в Польше разговаривали с президентом США Джо Байденом о жизненно важных интересах государства, "пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты".

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

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"Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины – встретились сегодня в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и Президент США Джозеф Байден. Как мне доложили, переговоры касались, в частности, и этих жизненно важных интересов, которые я отметил выше. Касались того, что мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов.

"Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей – граждане, гражданские, которые там умирают в блокаде. Это знают в Соединенных Штатах Америки. Знают все европейские политики. Мы сказали всем и это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное", – сказал президент.

Он констатировал, что уже захвачено определенное количество российских танков, которые военное командование этого государства "не устает посылать, чтобы мы их здесь сжигали".

"Но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет являться большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Украины должна быть услышана. И это не только ее позиция, но и позиция абсолютного большинства населения Европы, большинства европейцев: "Если кто-то не верит, пусть посмотрит актуальные опросы общественного мнения в мире".

"А если не хотите слышать позицию людей, то услышьте удары российских ракет, которые бьют совсем рядом с польской границей. Или вы ждете грохот российских танков?" – задал вопрос глава государства.

Зеленский также сообщил, что провел разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым о гуманитарной катастрофе из-за действий российских войск и о том, как спасти украинцев.

Президент также в этот же день выступил на Дохийском форуме в столице государства Катар. Это важное собрание, которое имеет значение не только для исламского мира, но и для многих других государств Латинской Америки, Африки.

"Это именно те регионы, где российская пропаганда все еще имеет большое влияние. Но мы работаем против лжи повсюду в мире. Пусть в России знают, что правда не будет молчать. И каждый народ в мире почувствует, какой глубины несправедливость Россия творит против Украины. Против всего, что удерживает мир в пределах морали и человечности", – сказал украинский лидер.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают", - обращение Владимира Зеленского

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников оценил "с осторожным оптимизмом" переговоры с Байденом и другими представителями государства в Варшаве.

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