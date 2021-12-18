"Пока Путин не покинет Кремль ногами вперед": политолог спрогнозировал, как долго будет продолжаться эскалация

"Пока Путин не покинет Кремль ногами вперед": политолог спрогнозировал, как долго будет продолжаться эскалация

Начатые в 2014 году действия России по Украине нельзя назвать иначе, как военной интервенцией.

Война на Донбассе будет продолжаться, как минимум, до тех пор, "пока Путин не покинет Кремль ногами вперед".

Об этом заявил австрийский независимый политолог Мартин Малек, - пишет Укринформ.

"Наши политики, конечно, скажут, что надо вести переговоры – во всяких форматах, можно еще разные контактные группы создать и т.д. Создали, и что? Семь лет все стоит на одном и том же месте. Надо называть вещи своими именами. Этот конфликт будет продолжаться, как минимум (подчеркиваю, как минимум), до тех пор пока Путин не покинет Кремль ногами вперед", - заявил Малек.

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По его убеждению, только после Путина "может появиться, но это не точно, какая-то перспектива нахождения мирного урегулирования". "Но до сих пор – нет. Я долго изучал все эти постсоветские конфликты, ездил туда – и на основе моего опыта могу сказать, что это – на многие годы", - добавил он.

Австрийский эксперт подчеркнул, что начатые в 2014 году действия России по Украине нельзя назвать иначе, как военная интервенция. "Это – военная интервенция. А что же еще? Если одна страна отправляет войска на территорию другой страны без согласия этой второй страны. Как можно иначе это назвать?" - заявил он.

Ранее мы писали о том, зачем Кремль опубликовал свои "хотелки" в адрес американского президента Джо Байдена.

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