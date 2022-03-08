Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Пока Путин отказывается прекратить бессмысленную войну против Украины, давление будет усиливаться

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пока Путин отказывается прекратить бессмысленную войну против Украины, давление будет усиливаться

Twitter/Дмитрий Кулеба

"Благодарен США за поддержку Украины", — заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном предстоящие шаги по усилению давления на Российскую Федерацию.

Об этом он заявил в сервисе микроблогов Twitter.

"Еще один звонок с секретарем Блинкеном. Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги для усиления давления на Россию. Пока Путин (президент России Владимир Путин – ред.) отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну против Украины, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украин ", – заметил Кулеба.

Напомним, что страну-агрессора не исключат из Организации объединенных наций. Украинский дипломат, отвечая на вопрос о вероятности исключения РФ из ООН, отметил, что этого не может произойти. "Россию не смогут исключить из ООН", – сказал Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится 10 марта.

Читайте также:

Дмитрий Кулеба рассказал о шансах Украины на вступление в ЕС

Дмитрий Кулеба рассказал о шансах Украины на вступление в ЕС
Следующая публикация