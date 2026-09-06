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Пока Путин у власти: эксруководитель МИ6 сказал, возможен ли продолжительный мир с Россией
Продолжительный мир между Украиной и Россией практически невозможен при нынешней власти в Кремле, а реальное окно для переговоров может открыться только в 2027 году, считает бывший руководитель МИ6 Джон Сойерс.
Длительный мир между Украиной и Россией практически невозможен, пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти РФ.
Такое мнение высказал бывший руководитель британской внешней разведки МИ6 Джон Сойерс в интервью Financial Times .
По его мнению, заключение полноценного мирного соглашения между Украиной и Россией до конца 2027 года маловероятно. Больше всего, чего стороны могут достичь в нынешних условиях — снизить интенсивность войны до уровня, который наблюдался после 2014 года.
Сойерс положительно оценил сам факт того, что Соединенные Штаты продолжают контакты с Кремлем. В то же время он заявил, что не слишком верит в способность нынешних американских посланников добиться результата, поскольку требования Путина остаются неизменными и, по оценке экскерующего МИ6, неприемлемы.
По прогнозу Сойерса, возможность результативных переговоров о прекращении огня может возникнуть в 2027 году. Для этого Россия и Украина должны все сильнее чувствовать экономическую и другую цену войны, а российские войска потерять возможность продвигаться на фронте.
Он также обратил внимание, что внутри России уже появляется все больше голосов, которые подвергают сомнению продолжение войны и говорят о необходимости искать выход из нее.
Заявление Сойерса прозвучало на фоне нового раунда американской дипломатии. Представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 5 сентября прибыли в Москву с предложением о прекращении войны, после чего должны посетить Киев.
Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как "чрезвычайно низкие". Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не дали результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.