Пока Путин у власти: эксруководитель МИ6 сказал, возможен ли продолжительный мир с Россией

Владимир Путин / © Associated Press

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Длительный мир между Украиной и Россией практически невозможен, пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти РФ.

Такое мнение высказал бывший руководитель британской внешней разведки МИ6 Джон Сойерс в интервью Financial Times .

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По его мнению, заключение полноценного мирного соглашения между Украиной и Россией до конца 2027 года маловероятно. Больше всего, чего стороны могут достичь в нынешних условиях — снизить интенсивность войны до уровня, который наблюдался после 2014 года.

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Сойерс положительно оценил сам факт того, что Соединенные Штаты продолжают контакты с Кремлем. В то же время он заявил, что не слишком верит в способность нынешних американских посланников добиться результата, поскольку требования Путина остаются неизменными и, по оценке экскерующего МИ6, неприемлемы.

По прогнозу Сойерса, возможность результативных переговоров о прекращении огня может возникнуть в 2027 году. Для этого Россия и Украина должны все сильнее чувствовать экономическую и другую цену войны, а российские войска потерять возможность продвигаться на фронте.

Он также обратил внимание, что внутри России уже появляется все больше голосов, которые подвергают сомнению продолжение войны и говорят о необходимости искать выход из нее.

Заявление Сойерса прозвучало на фоне нового раунда американской дипломатии. Представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 5 сентября прибыли в Москву с предложением о прекращении войны, после чего должны посетить Киев.

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Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как "чрезвычайно низкие". Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не дали результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.

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