Пока россияне дерутся за сахар, племянница Путина живет в роскоши: что выяснили журналисты

Пока россияне дерутся за сахар, племянница Путина живет в роскоши: что выяснили журналисты

Не бедствуют и остальные родственники главы Кремля, владея бизнесами и находясь на престижных должностях.

Российские журналисты обнаружили родственников президента РФ Владимира Путина по линии его двоюродного брата, а также выяснили суть очередной схемы обогащения окружения главы Кремля.

Об этом говорится в сообщении журналистов "Проекта".

По данным расследования, двоюродная племянница российского президента Татьяна Пташук, по специальности – психиатр, вместе с дочерью Путина является важным человеком в системе здравоохранения. После вступления российского диктатора на свой пост Пташук переехала в Москву и на сегодняшний день является замглавврача поликлиники, где лечатся чиновники.

С 2004 по 2014 год Пташук работала заместителем гендиректора фармкомпании "Биотек". По стечению обстоятельств именно тогда компания начала получать крупные государственные заказы.

Пташук и ее дочь Елена Жидкова владеют семью квартирами в Москве, Сочи и Владимире, четырьмя домами и земельными участками на сумму свыше 1,7 млрд руб.

Что касается Жидковой, то она получила врачебное образование, а после женитьбы стала председателем компании "РЗ-медицина". Вместе со своим братом Михаилом Жидкова владела компанией "Плитекс". Кстати, Михаил сегодня является заместителем главы "Газпрома". Доля в компании "Плитэкс" принадлежит сыну Михаила Денису Путину.

Изображение журналистов "Проекта"

Напомним, ранее ТСН.ua писал о роскошной жизни главы Чечни Рамзана Кадырова.

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