Пока Украина "горит", на саммите ЕС больше внимания уделят Ближнему Востоку – Politico

На саммите лидеры 27 стран попытаются убедить Израиль не развязывать полномасштабную войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.

На саммите лидеров стран Евросоюза на этой неделе будут соревноваться два мировых конфликта – войны России против Украины и Ирана с Израилем.

Об этом сообщает издание Politico.

В заглавии публикации издание указало: "ЕС играет скрипку на Ближнем Востоке, пока Украина горит".

"Два конфликта будут соревноваться за внимание лидеров ЕС, которые собираются на этой неделе на саммите. Есть один – Украина – где они могут изменить ситуацию, и другой – Иран-Израиль – где не могут", – отмечается в статье.

Авторы материала оценивают, что, вероятно, на саммите больше внимания будет привлекать конфликт на Ближнем Востоке, чем Украина.

"Тем не менее, ЕС, кажется, полон решимости пройти через дипломатические шаги, чтобы показаться глобальной силой, которая могла бы повлиять на пресловутого упрямого премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", – указано в публикации.

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Так, лидеры 27 стран ЕС попытаются убедить Израиль не развязывать полномасштабную войну на Ближнем Востоке, напав на Иран. Политики также обратятся с просьбой избежать еще большего "пожара" в Ливане, а некоторые страны Европы будут настаивать на введении еще больших санкций против Ирана.

Согласно проекту выводов Совета ЕС, лидеры государств призвут "все стороны проявлять максимальное воздержание и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе". В статье отмечается, что это не заставит дрожать ни израильтян, ни иранцев.

Сообщается, что если у какой-то страны ЕС и есть скромные рычаги влияния на Израиль, то это Франция, которая присоединилась к США и Великобритании, чтобы помочь противостоять иранской атаке 13 апреля.

К слову, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.

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