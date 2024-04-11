Пока Украине не предоставят Patriot, финансирования Совета ЕС не будет: Европарламент принял беспрецедентное решение

Европарламент отложил решение о финансировании Совета ЕС, требуя от стран-членов предоставить Украине дополнительные системы Patriot для защиты от российских атак.

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Об этом заявили евродепутаты, присутствовавшие на заседании 11 апреля.

"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", — написал в Twitter (X) евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского Совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

"Вы все видите, что за последние 20 дней количество российских атак на крупнейшие города Украины стремительно возросло – под ударом госпитали, электростанции, жилые здания. Мне кажется скандальным, что Европейский Совет, говоря, что открывает двери для Украины, в то же время даже не способен в такой срочной ситуации решить вопрос и прислать определенное количество противоракетных систем в Украину. В общей сложности есть 100 таких систем. Они просят 7, чтобы защитить свои города", – заявил в своем выступлении Верхофстадт.

Решение уже назвали беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против было 62.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский Совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – написал Верхофстадт в Twitter (X).

Напомним, после массированной российской атаки по Украине в ночь на 11 апреля обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины закончились ракеты к системам Patriot и Iris-T, также истощены или уничтожены большинство других запасов ПВО.

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