«Пока в Киеве обещают, в Харькове делают»,— эксперт сравнил подходы к работе двух мэров

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На этот контраст в работе двух мэров обратил внимание политический эксперт Евгений Прокопишин.

«Киев и Харьков – это отличные примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны», – написал Прокопишин.

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По его словам, киевские власти в течение года отчитывались о подготовке столицы к зиме и тратили на это значительные средства. Однако уже в начале октября город столкнулся с перебоями в работе электротранспорта, электро- и водоснабжения.

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«Электрический транспорт города фактически остановился, света нет, с водой и канализацией начались проблемы, а сам Кличко, разводя руками, объявил режим выживания в городе и призвал жителей выезжать. Это и есть то самое "эффективное управление", о котором его сторонники не раз заявляли? – отметил эксперт.

В то же время Харьков, как отметил Прокопишин, расположен примерно в 25 км от фронта и постоянно находится под российскими обстрелами. Несмотря на это, в городе продолжает работать бесплатный общественный транспорт, функционируют подземные школы, а социально уязвимые жители и пострадавшие от войны получают бесплатное питание.

Отдельно эксперт акцентировал разницу в позициях двух городских голов. В то время как Кличко призывает жителей покидать столицу, Терехов, по его словам, приглашает людей возвращаться в Харьков.

Терехов не призывает граждан и бизнес покидать город, наоборот, говорит: возвращайтесь. И приглашает в Харьков не только выехавших жителей, но и ВПЛ, беженцев и релоцированный бизнес. В Харьков уже переехало жить около 200 тысяч граждан, преимущественно из Донбасса», — констатировал он.

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Прокопишин также сравнил финансовые возможности городов: по приведенным им данным, годовой бюджет Харькова с населением около 1,3 млн. человек составляет примерно 20 млрд. грн., тогда как бюджет Киева с населением около 2,6 млн. — около 120 млрд. грн.

«В Харькове не обещают как-то подготовиться и что-то сделать когда-то – там Терехов и команда просто делают», – подчеркнул блогер.

Он признал, что Киев и Харьков имеют разные масштабы, ресурсы и проблемы, а последствия российских атак нельзя возлагать только на городских голов. В то же время, по мнению эксперта, именно во время кризисов наиболее заметными становятся качество управленческих решений, подготовка к чрезвычайным ситуациям и отношение власти к людям.

«Киевские власти должны отвечать за свою проваленную работу, признать это и уйти в отставку, чтобы другие люди могли исправить ошибки и спасти город. А харьковские власти можно только похвалить — Терехов действительно толковый менеджер, которых так не хватает и на высшем, государственном уровне», — подытожил Евгений Прокопишин.

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