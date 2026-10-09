ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
927
Время на прочтение
2 мин

«Пока в Киеве обещают, в Харькове делают»,— эксперт сравнил подходы к работе двух мэров

Пока Виталий Кличко объявляет в Киеве режим выживания и призывает жителей выезжать, в прифронтовом Харькове команда Игоря Терехова обеспечивает работу безвозмездного транспорта, подземных школ и системы социальной поддержки.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
«Пока в Киеве обещают, в Харькове делают»,— эксперт сравнил подходы к работе двух мэров

На этот контраст в работе двух мэров обратил внимание политический эксперт Евгений Прокопишин.

«Киев и Харьков – это отличные примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны», – написал Прокопишин.

По его словам, киевские власти в течение года отчитывались о подготовке столицы к зиме и тратили на это значительные средства. Однако уже в начале октября город столкнулся с перебоями в работе электротранспорта, электро- и водоснабжения.

«Электрический транспорт города фактически остановился, света нет, с водой и канализацией начались проблемы, а сам Кличко, разводя руками, объявил режим выживания в городе и призвал жителей выезжать. Это и есть то самое "эффективное управление", о котором его сторонники не раз заявляли? – отметил эксперт.

В то же время Харьков, как отметил Прокопишин, расположен примерно в 25 км от фронта и постоянно находится под российскими обстрелами. Несмотря на это, в городе продолжает работать бесплатный общественный транспорт, функционируют подземные школы, а социально уязвимые жители и пострадавшие от войны получают бесплатное питание.

Отдельно эксперт акцентировал разницу в позициях двух городских голов. В то время как Кличко призывает жителей покидать столицу, Терехов, по его словам, приглашает людей возвращаться в Харьков.

Терехов не призывает граждан и бизнес покидать город, наоборот, говорит: возвращайтесь. И приглашает в Харьков не только выехавших жителей, но и ВПЛ, беженцев и релоцированный бизнес. В Харьков уже переехало жить около 200 тысяч граждан, преимущественно из Донбасса», — констатировал он.

Прокопишин также сравнил финансовые возможности городов: по приведенным им данным, годовой бюджет Харькова с населением около 1,3 млн. человек составляет примерно 20 млрд. грн., тогда как бюджет Киева с населением около 2,6 млн. — около 120 млрд. грн.

«В Харькове не обещают как-то подготовиться и что-то сделать когда-то – там Терехов и команда просто делают», – подчеркнул блогер.

Он признал, что Киев и Харьков имеют разные масштабы, ресурсы и проблемы, а последствия российских атак нельзя возлагать только на городских голов. В то же время, по мнению эксперта, именно во время кризисов наиболее заметными становятся качество управленческих решений, подготовка к чрезвычайным ситуациям и отношение власти к людям.

«Киевские власти должны отвечать за свою проваленную работу, признать это и уйти в отставку, чтобы другие люди могли исправить ошибки и спасти город. А харьковские власти можно только похвалить — Терехов действительно толковый менеджер, которых так не хватает и на высшем, государственном уровне», — подытожил Евгений Прокопишин.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie