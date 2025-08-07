Пока военные сдерживают наступление, нардепы Порошенко массово выехали на пляж Европы, - ветеран

Реклама

При этом нардепы имитируют деятельность в соцсетях, спекулируя на теме войны, чтобы их отсутствие в стране не заметили, – написал ветеран российско-украинской войны Алексей «Сталкер».

«Пока украинские военные сдерживают штурмы посадок, депутаты Порошенко атакуют европейские пляжи и столицы. Кто-то – под видом командировки, а кто-то, как Петр Порошенко вместе с женой, – под видом оздоровления. У них есть свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания», - написал ветеран

По его информации, лидер партии "Евросолидарность" и олигарх Петр Порошенко уехал с женой Мариной в Лондон.

«Седоглазый гетман вместе с Мариной Порошенко полетели в Лондон. Привод – оздоровление и лечение. А реально – отдохнуть с детьми, которые прячутся там от мобилизации и переписать еще немного денег на сына. Напомню, в прошлую встречу Порошенко, спасаясь от санкций, подарил сыну Алексею 1 млн долларов наличными. Из Лондона Порошенко полетят на свою виллу в Испании – к живущим по-соседству кумовьям-свинарчукам», - написал «Сталкер».

Еще часть фракции «Евросолидарности», по словам военного, тоже уже пересекла границу, а другие как раз покидают страну.

«Взятый на взятке в 50 тыс долларов нардеп Порошенко Сергей Алексеев второго августа уехал на Мерседесе из страны встречать морской рассвет. В этот же день в направлении релакса выехал кум и партнер разыскиваемого за государственную измену Владимира Сивковича Николай Княжицкий. Его коллега по фракции Михаил Бондарь тоже славится тем, что любит ездить. Но так «летает», что является абсолютным рекордсменом Рады по непогашенным штрафам за нарушение ПДД – 397 (!). Днем ранее, первого августа уехал и экс-регионал Алексей Гончаренко. Кстати, последняя за прошедшее лето только неделю была в стране. Все остальное время он провел на пляжах и курортах Италии и Турции», – написал военный.

Сталкер упрекнул депутатов в том, что они лишь имитируют бурную рабочую деятельность, чтобы их отсутствие не заметили: с пляжей Монако пишут посты о необходимости усилить поддержку военных, провести реформы и прочее.

Примечательно, что СМИ каждый год показывают лакшеры отдых этих избранников в войну, но те не делают никаких выводов и упорно продолжают жировать. Кстати, помните скандал вокруг депутатов Порошенко, которых вместо конференции по восстановлению Украины поймали на лакшере курорте Мальдив в драгоценностях более 10 млн? Ни одного из них не лишили мандатов. Потому что если Порошенко можно, то почему им нет?», - резюмировал ветеран.

Как сообщалось, фракция «Европейской солидарности» обогатилась в войну больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе. Так, 27 депутатов фракции Порошенко за три года заработали более чем в 2,2 раза больше, чем 235 депутатов «Слуги народа». А состояние Петра Порошенко за годы широкомасштабной войны увеличилось почти до 1,5 млрд долларов. Лидер «Евросолидарности» с 15 позиции самых богатых предпринимателей во время войны вошел в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины.