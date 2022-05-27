"Показал, что готов продолжать войну": в Пентагоне заявили, что Путин не пойдет на переговоры с Украиной

"Показал, что готов продолжать войну": в Пентагоне заявили, что Путин не пойдет на переговоры с Украиной

В Пентагоне считают, что президент России Владимир Путин демонстрирует, что готов продолжать войну на Донбассе и не желает вести мирные переговоры с Украиной.

В то же время глава Кремля до сих пор не добился ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал на брифинге 27 мая.

"Он не забрал суверенитет Украины – наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя ", – рассказал спикер минобороны США.

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Вместе с тем, Кирби отметил, что Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит на них рассчитывать.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на подобные переговоры ", – сказал спикер Пентагона.

"Путин не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, стягивать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", – добавил Кирби.

Напомним, украинская разведка предупредила, что активная фаза войны может продолжаться до зимы. В то же время, в российских пабликах распространяется информация, что Путин готов воевать 5-10 лет. Однако эксперты считают, что это невозможно, ведь президент РФ будто бы столько не проживет.

Михаил Самусь: Путин столько не проживет, чтобы воевать 5-10 лет

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