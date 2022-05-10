"Показал, каких ошибок следует избежать": Зеленский - о газовой "дружбе" Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая обратился к народу и политикам Словакии.

В своем выступлении глава государства вспомнил так называемую газовую "дружбу" Украины с Российской Федерацией, показав словакам на примере нашей страны последствия энергетического сотрудничества с агрессором.

Об этом Президент Украины рассказал в видеообращении вечером 10 мая.

"Сегодня был сложный день. Были новости - как обычные, так и трагические. Начну с международных контактов. Продолжил обращаться в иностранные парламенты. К тем государствам и народам, чья поддержка важна для нас. И особенно сейчас.

В обращении к парламенту Словакии поблагодарил за мощную оборонную, санкционную и другую поддержку. Объяснил наш взгляд, почему энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться в отрыве от агрессивной политики этого государства. И на украинском примере, напомнив историю газовой так называемой "дружбы" с Россией, показал, каких ошибок следует избежать", - сказал Зеленский.

Напомним, 10 мая Президент Украины заявил, что применяются все возможные дипломатические инструменты, чтобы освободить с мариупольского завода "Азовсталь" раненых военных. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 76-го дня войны

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