"Показал карту и сказал...": дочь Келлога раскрыла, как ее отец предупреждал о нападении РФ на Украину

Меган Моббс напомнила, что она и ее отец Кит Келлог были уверены, что Украина выстоит.

Дмитрий Гулийчук
Меган Моббс. Meaghan Mobbs / Instagram

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога и глава американского благотворительного Фонда Везермана Меган Моббс рассказала, что узнала о нашей стране благодаря школьному проекту.

Об этом передает «Украинская правда».

Моббс призналась, что влюбилась в Украину, когда ей было десять. В начальной школе девочке и ее сверстникам дали задание выбрать страну и сделать о ней презентацию для класса. Дочь Келлога избрала Украину.

«Это был 1996 или 1997 год. И тогда в США говорили об Украине типичные вещи, как „житница Европы“, „молодая новая страна“. Я сделала эту презентацию и помню, как тогда подумала: „Какая же это классная страна“. У нее столько возможностей впереди. Она имеет выход к морю, имеет зерно, а еще у людей хорошая одежда и цветы в волосах. Меня это увлекало. Это была идея о появлении чего-то нового, обещание чего-то великого», — говорит Меган.

Она вспомнила, что в начале февраля 2022 года, когда российская группировка на границе начала расти, все эксперты на телевидении говорили, что вторжение состоится, и фраза «Киев за три дня» приобрела популярность.

«Конечно, оглядываясь назад, легко так говорить. Но я знала, что Украина будет сопротивляться», — говорит Меган Моббс. Она подчеркивает, что такого же мнения был и ее отец.

«Мой отец говорил с Джоном Робертсом, ведущим Fox News. Это не был разговор в эфире, а личная беседа. Отец сказал ему: „Послушай, Джон, это вторжение произойдет“. Остальные эксперты тогда говорили, что этого не произойдет. Кто-то говорил, что вторжение будет, но Украина падет, а кто-то — никакого вторжения не будет, что это просто агрессивные действия со стороны России. Отец тогда был единственным за кулисами, кто достал карту, показал ее Джону Робертсу и сказал: „Вторжение будет, вот все индикаторы, все военные признаки, подтверждающие это“. Он также был тем человеком, который сказал: „Украина будет сопротивляться“», — рассказала дочь спецпредставителя президента США.

Ранее дочь Келлога Меган Моббс призвала наказать того, кто заставил солдат США разостлать красную дорожку для Путина на Аляске.

