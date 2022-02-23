Показать поддержку другу Зеленскому: в Киев прилетели Дуда и Науседа

Показать поддержку другу Зеленскому: в Киев прилетели Дуда и Науседа

Накануне президенты Польши и Литвы встретились вдвоем.

В Киев утром 22 февраля прибыли президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

Об этом в своем Twitter сообщил Науседи.

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По его словам, цель визита глав государств – это показать солидарность президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне агрессии России.

"После консультаций в Польше с президентом Анджеем Дудой вчера вечером сегодня утром мы вместе прибыли в Киев, чтобы показать солидарность с нашим другом Владимиром Зеленским", — говорится в его сообщении.

Литовский лидер подчеркнул, что борьба Украины – это борьба его страны: "Дорогие украинцы, Литва вместе с вами. Ваша борьба – это наша борьба. Вместе к победе! Мы стоим с Украиной".

Как сообщалось, сейм Литвы предложил исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за признания Путиным "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Она подчеркнула, что Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.

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