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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Показать средний палец»: Украина жестко ответила депутату Госдумы, призвавшему бомбить города

В украинском министерстве призвали МКС выдать ордер на арест российского политика.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Госдума РФ.

Госдума РФ. / © Associated Press

Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что призывы заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого к бомбардировке украинских городов должны стать основанием для выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Об этом говорится в сообщении дипломата в сети Х.

Заметим, Тихий отреагировал на заявление Толстого, сделанное в эфире одного из пропагандистских телеканалов. Политик страны-агрессора призвал обстреливать города Украины, чтобы деморализовать население и это, подчеркивают в министерстве, должно стать поводом к аресту МКС.

«Такие заявления российского чиновника, призывающие к военным преступлениям и требующие невыносимых условий жизни для гражданского населения, должны привести к выдаче ордера на арест. Что касается „поднятых рук“ — единственная причина для их поднятия — это показать Толстому и его коллегам-военным преступникам средний палец», — подчеркнул он.

Циничное заявление Толстого

Петр Толстой во время участия в одной из программ на РосТВ открыто заявил о необходимости бомбардировки Украины. Он дерзко подчеркнул, что речь идет не о жестокости. По его словам, это призыв, чтобы «деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми лапками вышла навстречу нашим войскам».

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