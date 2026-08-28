«Показать средний палец»: Украина жестко ответила депутату Госдумы, призвавшему бомбить города

Госдума РФ. / © Associated Press

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Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что призывы заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого к бомбардировке украинских городов должны стать основанием для выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Об этом говорится в сообщении дипломата в сети Х.

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Заметим, Тихий отреагировал на заявление Толстого, сделанное в эфире одного из пропагандистских телеканалов. Политик страны-агрессора призвал обстреливать города Украины, чтобы деморализовать население и это, подчеркивают в министерстве, должно стать поводом к аресту МКС.

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«Такие заявления российского чиновника, призывающие к военным преступлениям и требующие невыносимых условий жизни для гражданского населения, должны привести к выдаче ордера на арест. Что касается „поднятых рук“ — единственная причина для их поднятия — это показать Толстому и его коллегам-военным преступникам средний палец», — подчеркнул он.

Циничное заявление Толстого

Петр Толстой во время участия в одной из программ на РосТВ открыто заявил о необходимости бомбардировки Украины. Он дерзко подчеркнул, что речь идет не о жестокости. По его словам, это призыв, чтобы «деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми лапками вышла навстречу нашим войскам».

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