ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Показывает истинные намерения Кремля: Мерц прок массированную атаку на Украину

Немецкий канцер выразил поддержку украинскому народу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на последние массированные атаки РФ по территории Украины, заявив, что Россия не демонстрирует готовность к переговорам.

Об этом политик написал в соцсети X.

«Самые масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры», — подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны Берлина.

«Киев и его партнеры готовы к переговорам по справедливому миру. Россия же продолжает войну», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

Мы ранее информировали, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie