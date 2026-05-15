Показывает истинные намерения Кремля: Мерц прок массированную атаку на Украину
Немецкий канцер выразил поддержку украинскому народу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на последние массированные атаки РФ по территории Украины, заявив, что Россия не демонстрирует готовность к переговорам.
Об этом политик написал в соцсети X.
«Самые масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры», — подчеркнул Мерц.
Канцлер Германии подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны Берлина.
«Киев и его партнеры готовы к переговорам по справедливому миру. Россия же продолжает войну», — добавил политик.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.
Мы ранее информировали, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.