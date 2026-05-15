Показывает истинные намерения Кремля: Мерц прок массированную атаку на Украину

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на последние массированные атаки РФ по территории Украины, заявив, что Россия не демонстрирует готовность к переговорам.

Об этом политик написал в соцсети X.

«Самые масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры», — подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны Берлина.

«Киев и его партнеры готовы к переговорам по справедливому миру. Россия же продолжает войну», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

Мы ранее информировали, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

