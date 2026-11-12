"Показывает, куда движутся события": Зеленский разнес США за ограничение Starshield на оккупированных землях

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Соединенными Штатами ограничения скорости работы для терминалов Starshield (защищенной сети спутников Starlink) на оккупированных территориях не только создает серьезные проблемы для дронов-перехватчиков на фронте, но и демонстрирует опасную тенденцию в отношении украинских земель.

Об этом глава государства высказался 12 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

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Зеленский с критикой прокомментировал установку ограничения скорости для Starshield на уровне 161 км/ч. на фронте.

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«Кое-что уже понятно: кто-то в Америке принимает решения, фактически относясь к украинской территории так, будто она не украинская. Это показывает нам, куда движутся события», — сказал президент.

Ранее, по его словам, ограничения Starshield распространялись только на территорию России. Украинская сторона выясняет детали ситуации с американскими партнерами.

В то же время, Зеленский на саммите в Дублине призвал партнеров продолжать совместные оборонные проекты и производство вооружения. Он подчеркнул, что именно благодаря сотрудничеству с партнерами Украина сохраняет сильные позиции на фронте, в то время как замедление работы Starshield создает для украинских военных дополнительные проблемы.

Напомним, несколько раньше Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на оккупированных территориях. По словам главы государства, речь идет о системном ограничении скорости до 161 км/ч, из-за чего украинские средства ПВО не успевают перехватывать российские реактивные дроны, что уже привело к попаданиям. Зеленский подчеркнул, что это помогает врагу наносить больше ударов.

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Скандал с ограничением работы Starlink в Украине — что было раньше

Заметим, 14 октября для Сил обороны Украины замедлили скорость Starshield вместе с ограничением обмена разведданными и продажи оружия. 24 октября работа системы была полностью возобновлена. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа пыталась давить на Киев из-за ударов по российским НПЗ, перекладывая на Украину вину за энергетический кризис и рост цен в США перед выборами в Конгресс.

Из-за серьезного удара по репутации и роста числа погибших украинцев (по данным ООН — на 85%) после широкой публичной огласки в Белом доме начали открещиваться от ответственности. Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет отрицали свою причастность, перекладывая вину на миллиардера Илона Маска. В то время как СМИ указывают, что приказ шел из Белого дома или был с ним согласован.

Сам Маск заявил, что Starshield контролируется правительством США, а ограничения якобы ввели из-за использования украинцами терминалов для ударов по РФ (что в Киеве опровергли из-за технических лимитов скорости и геоблокирования над Россией).

После победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы готовят расследование решений администрации Трампа. Комитет Сената по международным отношениям уже направил запросы о сохранении документов по ограничению Маском работы Starshield в Украине и соглашений по российскому дизелю. Полноценные проверки начнутся в январе 2027 года после перехода контроля над Конгрессом к новому большинству.

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