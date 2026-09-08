Поклонник Путина может приехать в Киев: что задумали Найджел Фарадж и Reform UK

Найджел Фарадж / © Getty Images

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Французская партия Reform UK обсуждает возможность поездки своего лидера Найджела Фараджа в Украину. Такой визит мог бы помочь политике дистанцироваться от предыдущих заявлений о Владимире Путине и войне, из-за которых его неоднократно критиковали.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей партии.

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"Я знаю, что это обсуждалось", - сказал один из собеседников издания. Второй подтвердил, что переговоры о возможной поездке проходили.

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В то же время, планы еще не утверждены. Собеседники не уточнили, на каком уровне проходили переговоры с украинской стороной. Reform UK и посольство Украины от комментариев отказались.

Почему Фарадж хочет поехать в Украину

Оппозиционный политик давно критикуют за его высказывания о России. В 2014 году он заявил, что «восхищается» Путиным как политическим деятелем, а во время избирательной кампании 2024 утверждал, что Запад «спровоцировал» российское вторжение в Украину.

По словам одного из представителей Reform UK, поездка могла бы частично изменить представление о симпатиях Фараджа к Путину. В то же время он признал, что такой шаг может «разозлить многих наших членов».

По данным опроса More in Common, проведенного в прошлом году, лишь 26% респондентов считали, что Фарадж поддерживает Украину, в то время как около 21% предполагали, что он больше симпатизирует России.

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Может ли Фарадж встретиться с Зеленским

Самым желанным результатом поездки для Фараджа могла бы стать встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако собеседники Politico не подтвердили, что подобная возможность уже обсуждалась.

Если визит состоится, то он станет еще одной попыткой политика дистанцироваться от предыдущих заявлений. В октябре Фарадж назвал Путина «очень плохим парнем» и заявил, что Великобритания должна сбивать российские самолеты, нарушающие ее воздушное пространство.

В то же время британский МИД не рекомендует поездки в большинство регионов Украины из-за риска безопасности. В ведомстве отмечают, что эти рекомендации касаются и парламентариев.

Reform UK также планирует серию международных визитов в конце года, в частности, встречи с политическими союзниками во Франции.

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Напомним, ранее глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, по всей вероятности, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей – сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

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