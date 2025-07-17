Поклонники Трампа меняют курс касательно Украины: в чем причина

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соцопрос в США показал — все больше сторонников Дональда Трампа поддерживают оказание военной помощи Украине.

Об этом пишет Newsweek.

В США зафиксировали интересную тенденцию — отношение избирателей Дональда Трампа к помощи Украине меняется. Если раньше большинство республиканцев выступало против масштабного финансирования Киева, то сейчас ситуация начинает разворачиваться в противоположную сторону.

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По данным опроса, проведенного социологической службой Navigator Research, 60% трампистов поддержали бы предоставление Украине оружия — но только в случае, если бы это решение принял лично Трамп.

Аналитики отмечают, что формулировка вопросов сыграла ключевую роль. Те же респонденты, которые в другом варианте опроса выступили против поддержки Украины, меняли свое мнение, когда помощь позиционировалась как инициатива Дональда Трампа.

Что говорят цифры:

Без упоминания имени Трампа поддержку военной помощи Украине среди его избирателей выразили только 31%.

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Когда же отмечалось, что это решение президента Трампа, уровень поддержки рос до 60%.

Такие результаты указывают на сильную персонализацию политических взглядов в США и показывают, насколько важна роль лидера мнений в решении о помощи Украине.

Что это значит для Украины:

Эксперты полагают, что подобная динамика открывает новые возможности для внешнеполитических усилий Киева. В случае победы Трампа на выборах в США в 2024 году Украина все еще может рассчитывать на поддержку — при условии, что ее подаст «правильный месседж» от правильного политического игрока.

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Политолог Ричард Голбрук отмечает: «Это не просто об Украине, это о бренде Трампа. Его избиратели доверяют только ему, даже если речь идет о ранее не поддерживавшихся вопросах».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен передавать Украине ракеты с большим радиусом действия.

В то же время, как сообщает CNN, в недавних переговорах с европейскими союзниками Трамп не исключал возможности предоставить Украине определенные виды наступательного оружия, в том числе те, которые раньше просил президент Украины Владимир Зеленский, но еще не получил.