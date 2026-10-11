Поклонница Трампа Лора Лумер неожиданно вступилась за Зеленского

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Известная американская блоггерша, ультраправая активистка и сторонница Трампа Лора Лумер неожиданно вступилась за Украину после того, как президент США заявил, что Украине якобы нужен новый лидер.

Об этом Лора Лумер написала в ряде постов на соцсети Х.

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Почему в Украине нет выборов

В ответ на тезис, что Владимир Зеленский, мол, не хочет проводить выборы, Лумер отметили, что это зависит не от него, а от российского диктатора Путина.

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«Если люди хотят выборов в Украине, то они должны давить на Путина, чтобы он прекратил войну. Причина, почему сейчас нет выборов в Украине, заключается в том, что Украина находится под военным положением из-за непрерывного состояния чрезвычайной ситуации и активного состояния войны, которое поглотило страну в течение 5 лет», — написала она.

Лумер убеждена, что когда Путин прекратит войну, в Украине пройдут выборы.

«Кажется нелогичным потребовать от Украины заменить Зеленского, когда выборы могут и состоятся, как только Путин согласится прекратить войну. Путин может легко перестать атаковать Украину. Он отказывается. Прекратите войну и Украина проведет выборы. Почему больше людей не злы на Путина? Он является источником каждой проблемы, связанной с войной между Россией и Украиной», — добавила блоггер.

Журналистка напомнила американцам, что «украинский народ просто пытается выжить».

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О «выборах» в России: Путин — диктатор

Также Лумер ответила на тезис критиков Украины, что Киев уже давно не проводил выборы, тогда как в РФ выборы в Думу состоялись недавно.

«Путин — диктатор. Выборы в России фальшивые, и об этом знает каждый», — подчеркнула она.

Угроза для США из-за покупки российской нефти

Лумер выступает против поставок российского дизеля в США. Она убеждена, что вырученные за него деньги пойдут на продолжение войны против Украины и поддержку Ирана, с которым США ведет войну.

«Россия собирается использовать все деньги, которые они получат от снабжения США дизелем, чтобы продолжать убивать украинцев и помогать Ирану атаковать американцев. Не забывайте, что Иран активно предлагает вознаграждение за главу президента (Трампа — Ред.), пока они (россияне — Ред.) предоставляют Ирану спутниковые снимки, чтобы убивать американцев», — напомнила она.

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«Покупка российской нефти пополняет сокровищницу исламистского режима Ирана, который скандирует: „Смерть Америке“. Мы это знаем», — добавила блоггер.

Новое обострение между Украиной и США: последние новости

Напомним, вчера Дональд Трамп отметился новым громким заявлением. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия раньше. Также Трамп добавил, что «пришло время для Украины избрать нового президента».

Также мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

Также ранее президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны.

Напомним, в конце июля этого года Лора Лумер внезапно прибыла в Киев.

В Киеве она записала интервью у президента Владимира Зеленского.

Также Лумер в интервью Наталье Мосейчук объяснила, почему отказывается от разговора с Путиным.

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