Покупал элитные авто и получал компенсацию от государства: Арахамия анонсировал наказание для "слуги народа"

Народного депутата Богдана Торохтия, жена которого во время войны купила элитную недвижимость и автомобили, планируют исключить из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия.

Он отметил, что, пока семья Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать компенсации из государственного бюджета за аренду жилья. Арахамия отметил, что он инициирует исключение Торохтия из состава фракции "Слуга народа". Также глава президентской фракции требует от "слуги народа" сложить мандат и вернуть полученные деньги в бюджет.

"Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хоть как-то реабилитироваться. Как вариант – продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет делать. Но ничего из этого сделано не было", — написал Арахамия.

Напомним, ранее журналисты узнали, что семья Торохтия во время войны приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQS за семь миллионов гривен. СМИ нашли и доказательства того, что нардеп уезжал на море за границу во время военного положения.

Кроме того, его жена во время войны приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр. А потом она купила еще и квартиру в центре Киева.

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