Покушаются на Украину: Кулеба провел жесткие параллели между заявлениями Варшавы и Кремля

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

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Некоторые польские политики высказываются относительно Украины достаточно близко в нарративах, длительно используемых российской пропагандой.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

Однако дипломат не ставит знак равенства между Польшей и Россией, поскольку речь идет только о части польского политического спектра, а не о государственной политике страны.

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По словам дипломата, его беспокоит использование отдельными польскими политиками исторических терминов и заявлений, перекликающихся с российскими нарративами.

«Когда я слышу о восточных крессах („Малопольша“), то чем это отличается от российского проекта „Новороссия“? Когда я слышу, что Львов — это польский город, чем это отличается от заявлений о том, что Харьков или Одесса — российские города? Когда Москва говорит о „денацификации“ Украины, а теперь об этом начинают говорить и в Польше, это вызывает серьезные вопросы», — отметил Кулеба.

Вместе с тем, экс-министр подчеркнул, что Польша, в отличие от России, имеет возможность изменить этот курс.

Скандал из Украины с Польшей — что известно

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования «имени Героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил 29 мая, что хочет лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшего знака отличия в государстве, врученном тому в 2023 году. Он расценил этот указ президента Украины как оскорбление поляков.

В ответ на действия Варшавы на следующий день, 20 июня, ряд украинских политиков и чиновников публично объявили, что также отказываются от своих польских наград. Среди них были глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие главы государства Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что официально отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши, обнародовав фотографии из отделения Новой почты.

В Варшаве открыто предполагают, что этот законодательный шаг может существенно ухудшить отношения между странами, что и подтолкнуло польских представителей в европейских институтах к зеркальным шагам.

Тем временем фракция Европейских консерваторов и реформистов в Европейском парламенте официально подала предложение о проведении дебатов и последующем принятии резолюции в память о жертвах «геноцида УПА».

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Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.

Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец». Комментируя вопрос Волынской трагедии и отношение к фигуре Степана Бандеры, глава канцелярии президента Польши заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, «прославление Бандеры и его последователей» не отвечает европейским и трансатлантическим ценностям. В то же время, он использовал формулировку «Восточная Малопольща» относительно западных регионов Украины.

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