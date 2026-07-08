Покушение на Ермолаева в Монако: в ГПСУ объяснили, как подозреваемую впустили в Украину

Взрыв в Монако. / © ilgiornale.it

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Подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако въехала в Украину законным способом через один из пунктов пропуска. Это произошло 1 июля 2026 года.

Об этом заявили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники подчеркнули, что в момент пересечения государственной границы «никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины не было». Отмечается, что во время прохождения пограничного контроля базы данных, в частности, Интерпола, не показали, что женщина находится в международном розыске.

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«Все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола. Это позволяет Государственной пограничной службе мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящиеся в международном розыске на момент пересечения границы», — отметили в сообщении.

Убийство Березовской — что известно

Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую правоохранители Монако подозревали в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. СБУ подтвердила, что погибшая — 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Ее тело было обнаружено в Макаровском районе Киевской области.

По данным следствия, по возвращении в Украину она поддерживала связь с родственниками и двумя мужчинами: эксправохранителем и действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

В рамках расследования правоохранители провели неотложные следственные действия. Двум фигурантам сообщили о подозрении и инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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Дата публикации 13:52, 07.07.26 Количество просмотров 62 Покушение на Ермолаева в Монако: тело подозреваемой нашли под Киевом - видео

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