Покушение на генерала ГРУ похоже на провокацию россиян — аналитик
Инцидент с якобы покушением на одного из ключевых руководителей российского ГРУ может стать частью целенаправленной стратегии Москвы.
Покушение на замначальника российского ГРУ генерала Алексеева имеет все характерные признаки провокации со стороны РФ. Москва традиционно применяет такие инциденты как инструмент информационной войны для обвинений Украины в эскалации, формирования выгодного для себя международного фона и одновременного продолжения боевых действий на фронте.
Об этом заявил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире Эспрессо.
По его словам, российские власти системно пытаются создать формальные поводы для обвинений Украины, даже тогда, когда для этого нет никаких реальных оснований.
«Россия постоянно ищет какие-то причины, чтобы обвинить Украину в эскалации, якобы мы нарушаем энергетическое перемирие и били по российской энергетике, как заявлял министр иностранных дел России Лавров, хотя на самом деле этого не происходит», — подчеркнул Мусиенко.
Он подчеркнул, что сообщение из Москвы о стрельбе по одному из руководителей ГРУ идеально вписывается в эту логику.
«Информация из Москвы о том, что стреляли в заместителя начальника российского ГРУ генерального штаба генерала Алексеева, также содержит все признаки провокации со стороны РФ с намерением сорвать переговоры и выйти из переговорного процесса», — отметил военный аналитик.
По словам Мусиенко, Кремль одновременно пытается сохранять переговорный формат, но использует его исключительно в собственных интересах как тактический инструмент, а не реальный путь к миру.
«Россия использует переговоры, чтобы затягивать время и не раздражать американскую администрацию и президента США Дональда Трампа, создавая иллюзию готовности к мирному урегулированию», — пояснил он.
При этом, подчеркнул аналитик, реальные действия РФ полностью противоречат заявлениям о миротворческих намерениях.
«Они используют переговоры как ширму, якобы Кремль готов к миротворческим усилиям, а на самом деле в это время продолжают террор, обстрелы и штурмы украинских позиций на фронте, пытаясь получить лучшую позицию за столом переговоров», — добавил Мусиенко.
Справка. Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. В 2023 году во время так называемого «восстания Пригожина» он записывал видеообращение к бойцам ПИК «Вагнер» с призывом прекратить движение на Москву и, по сообщениям медиа, участвовал в переговорах с руководителем группировки Евгением Пригожиным.
Ранее сообщалось, что 6 февраля в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. СК возбудила уголовное дело.
Мы ранее информировали, что покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева может стать попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры, утверждают источники в Офисе президента.