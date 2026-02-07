Кремль / © Associated Press

Покушение на замначальника российского ГРУ генерала Алексеева имеет все характерные признаки провокации со стороны РФ. Москва традиционно применяет такие инциденты как инструмент информационной войны для обвинений Украины в эскалации, формирования выгодного для себя международного фона и одновременного продолжения боевых действий на фронте.

Об этом заявил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире Эспрессо.

По его словам, российские власти системно пытаются создать формальные поводы для обвинений Украины, даже тогда, когда для этого нет никаких реальных оснований.

«Россия постоянно ищет какие-то причины, чтобы обвинить Украину в эскалации, якобы мы нарушаем энергетическое перемирие и били по российской энергетике, как заявлял министр иностранных дел России Лавров, хотя на самом деле этого не происходит», — подчеркнул Мусиенко.

Он подчеркнул, что сообщение из Москвы о стрельбе по одному из руководителей ГРУ идеально вписывается в эту логику.

«Информация из Москвы о том, что стреляли в заместителя начальника российского ГРУ генерального штаба генерала Алексеева, также содержит все признаки провокации со стороны РФ с намерением сорвать переговоры и выйти из переговорного процесса», — отметил военный аналитик.

По словам Мусиенко, Кремль одновременно пытается сохранять переговорный формат, но использует его исключительно в собственных интересах как тактический инструмент, а не реальный путь к миру.

«Россия использует переговоры, чтобы затягивать время и не раздражать американскую администрацию и президента США Дональда Трампа, создавая иллюзию готовности к мирному урегулированию», — пояснил он.

При этом, подчеркнул аналитик, реальные действия РФ полностью противоречат заявлениям о миротворческих намерениях.

«Они используют переговоры как ширму, якобы Кремль готов к миротворческим усилиям, а на самом деле в это время продолжают террор, обстрелы и штурмы украинских позиций на фронте, пытаясь получить лучшую позицию за столом переговоров», — добавил Мусиенко.

Справка. Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. В 2023 году во время так называемого «восстания Пригожина» он записывал видеообращение к бойцам ПИК «Вагнер» с призывом прекратить движение на Москву и, по сообщениям медиа, участвовал в переговорах с руководителем группировки Евгением Пригожиным.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. СК возбудила уголовное дело.

Мы ранее информировали, что покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева может стать попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры, утверждают источники в Офисе президента.