Покушение на министра: кто и за что хотел убить главу Минагрополитики Лещенко

Покушение на министра: кто и за что хотел убить главу Минагрополитики Лещенко

Роман Лещенко узнал о покушении всего за полчаса до брифинга.

В Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Покушение было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году до того, как он получил государственный пост.

ТСН.ua кратко рассказывает обо всех деталях покушения, которые сообщили правоохранители во время брифинга.

За что хотели убить

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что МВД задержало подозреваемых в подготовке покушения на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко вечером 17 ноября.

"Это дело (которое стало мотивом убийства — ред.) было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности. И вчера вечером состоялась встреча заказчиков и киллера, который должен был реализовать преступление, в ресторане ...", – рассказал Монастырский.

По словам министра, главный мотив покушения – это деньги.

Кто заказал

Заказчиками были гражданка Украины и гражданин США (основной). Заказницу вывели на человека, выполнявшего роль киллера, и все переговоры между ним и "киллером" документировались. К тому же "заказывали" еще одну жертву — коллектора, который должен был "выбивать" долги у бизнес-партнера американца. Он взял за это 150 тысяч долларов и не вернул деньги. Украинские правоохранители имитировали похищение и убийство этого человека.

"И дальше последовал заказ на нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Лещенко. Было сказано, что даже если эти телесные повреждения приведут к гибели гражданина Лещенко, пусть так и будет. И больший цинизм — гражданин США выезжал через неделю-полторы к себе домой на празднование рождественских праздников, и хотел как раз подготовить и закончить все дела именно тогда, когда он будет уже в самолете", — продолжил министр Монастырский.

17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков, которые к тому же предлагали "киллеру" половину имущества похищенного у Лещенко.

Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

"Были угрозы": что о покушении говорит сам Лещенко

Министр аграрной политики, который сам узнал о покушении только перед брифингом, признался, что его ошеломила ситуация с гражданином США, которая тянется с 2018 года. В то время он был обычным аграрием и к политической деятельности никакого отношения не имел.

"По мне было много разных угроз, и в отношении членов моей семьи и моих детей... И этот процесс постоянный", — вспомнил он.

Лещенко добавил, что не имеет связи с гражданином США, а "это был гражданско-правовой спор, в рамках которого в процессуальном законодательстве есть соответствующие решения суда, вступившие в законную силу. И я определял соответствующую позицию, что мошеннические действия соответствующего лица на на основании суда будут сформированы с точки зрения юридической ответственности по законодательству США."

Причиной судебных споров Лещенко с американцем стало то, что последний предоставлял семенной материал, представляясь представителем семенной компании США. И было несколько фактов, что этот семенной материал генетически модифицирован и запрещен для реализации.

В то же время министр подчеркнул, что любое покушение на него ничего не изменит в работе министерства в противодействии схемам разбазаривания государственных земель.

Напомним, Роман Лещенко с октября 2019-го по 10 июня 2020 года был уполномочен президентом по земельным вопросам. 10 июня 2020 года был назначен главой Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. С декабря 2020-го возглавляет Минагрополитики.