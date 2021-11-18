Покушение на министра Лещенко: заказчики хотели убить еще одного человека

Чтобы разоблачить злоумышленников, правоохранители развернули целую спецоперацию и имитировали похищение жертвы.

Злоумышленники — украинка и гражданин США, готовившие покушение на министра агрополитики Романа Лещенко — заказывали киллеру еще одну жертву.

Об этом на брифинге рассказал глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, в августе в Департамент стратегических расследований Нацполиции поступила информация, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого украинца.

"Такая информация всегда обрабатывается и проверяется на реалистичность. Была проведена оперативная работа, заказчица была выведена на другое лицо, которое по оперативному замыслу Нацполиции выполняло роль киллера. Все общение между заказчиком и киллером фиксировалось. Было зафиксировано, что есть еще один заказчик, гражданин США", — отметил министр.

Монастырский утверждает, что американец был основным заказчиком и решил убить гражданина Украины, занимавшегося коллекторством и "выбивавшего долги" из его бизнес-партнера, с которым гражданин США работал в 2018 году.

Чтобы разоблачить злоумышленников, правоохранители развернули целую спецоперацию. Было имитировано похищение, жертву привезли в дом под Киевом. Заказчики приехали туда, чтобы убедиться, действительно ли это тот, кто им нужен.

"Было имитировано убийство данного гражданина. Кроме этого, для подтверждения было сброшено видео, где якобы происходит захоронение этого лица для подтверждения действий киллера", — сообщил глава МВД.

Далее, по словам министра, злоумышленники начали договариваться о следующем заказе. Они решили убить Романа Лещенко — ныне украинского главу Минагрополитики, который в то время еще не занимался политикой.

Напомним, что министр агрополитики Роман Лещенко узнал о покушении на него за полчаса до брифинга.