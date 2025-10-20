Покушение на Путина в Будапеште: экс-полковник ГРУ предупредил об "совершенно вероломной операции" Британии

Владимир Путин / © Associated Press

На фоне подготовки к потенциальной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште в России прозвучало неожиданное и конспирологическое предупреждение. Полковник российской внешней разведки в отставке, бывший нелегальный агент СВР Андрей Безруков, публично заявил, что Путин может стать целью "британского сговора с целью убийства". Безруков призвал диктатора: "Не ездите в Будапешт"

Об этом сообщает издание Express.

Выступая на российском государственном телевидении, Андрей Безруков (ныне профессор МГИМО и советник "Роснефти") призвал срочно перенести ожидаемую встречу с Трампом в Дубай.

По его мнению, Великобритания может совершить "совершенно вероломную операцию", поскольку, по его конспирологической версии, "весь менталитет" британцев "структурирован таким образом, что если Путина нет, то нет и проблем... во-первых, Россия развалится".

"И для них удар по нам, включая, ну, вполне вероломную операцию, которая может быть осуществлена на основе этой встречи в Будапеште, - это решение, - заявил Безруков, не предоставив никаких доказательств. - Они пойдут на риск, потому что сейчас они рискуют всем".

В ответ на эти заявления ведущий телевизионный пропагандист Владимир Соловьев выдвинул идею переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако Соловьев также предположил, что Путин, "столь смелый", может рискнуть уехать в Венгрию, несмотря на предупреждение.

Безруков немедленно ответил, призвав игнорировать "мужество" диктатора: "Верховный Главнокомандующий [Путин] представляет страну, и здесь интересы страны важнее мужества одного человека".

Возможная поездка Путина в Будапешт, если она состоится, станет первой с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Следует отметить, что Венгрия заранее заверила Москву, что не будет исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МКС). Ордер МКС связан с подозрением в военном преступлении - незаконной депортации украинских детей в Россию и на контролируемые ею территории.

Напомним, 16 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Местом проведения встречи станет столица Венгрии Будапешт.