Покушение на Шефира и скандальный "налоговый" законопроект — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 23 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 23 сентября обсудят дерзкое покушение на первого помощника и друга президента Владимира Зеленского Сергея Шефира и так называемый "ресурсный" законопроект 5600, который должен принести в казну дополнительные 30 млрд грн в следующем году. Вокруг этого закона уже несколько месяцев не утихают споры. Ведь речь идет об увеличении налогов.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, кто заплатит больше и появится ли в Украине "налог на огороды". В "Право на владу" поговорят о том, действительно ли новые налоги существенно увеличат цены на жилье и будут ли налоговые долги автоматически списываться со счетов предпринимателей.
Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы массово уклоняются от уплаты налогов и действительно ли закон уничтожит малый и средний бизнес, как утверждают его противники. Также в ток-шоу обсудят, чего добивается движение предпринимателей ФЛП, разъяренных очередными налоговыми новациями.
В программе примут участие:
- лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- министр юстиции Денис Малюська,
- советник министра внутренних дел Антон Геращенко,
- глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев,
- советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур,
- первый заместитель генерального прокурора (2014) Николай Голомша,
- генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,
- народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев,
- глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
- народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,
- лидер движения SaveФОП Сергей Доротич,
- юрист Геннадий Друзенко.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 23 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.