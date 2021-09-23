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Покушение на Шефира и скандальный "налоговый" законопроект — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Покушение на Шефира и скандальный "налоговый" законопроект — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Право на владу

В четверг, 23 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 23 сентября обсудят дерзкое покушение на первого помощника и друга президента Владимира Зеленского Сергея Шефира и так называемый "ресурсный" законопроект 5600, который должен принести в казну дополнительные 30 млрд грн в следующем году. Вокруг этого закона уже несколько месяцев не утихают споры. Ведь речь идет об увеличении налогов.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, кто заплатит больше и появится ли в Украине "налог на огороды". В "Право на владу" поговорят о том, действительно ли новые налоги существенно увеличат цены на жилье и будут ли налоговые долги автоматически списываться со счетов предпринимателей.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы массово уклоняются от уплаты налогов и действительно ли закон уничтожит малый и средний бизнес, как утверждают его противники. Также в ток-шоу обсудят, чего добивается движение предпринимателей ФЛП, разъяренных очередными налоговыми новациями.

В программе примут участие:

  • лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • министр юстиции Денис Малюська,
  • советник министра внутренних дел Антон Геращенко,
  • глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев,
  • советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
  • основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур,
  • первый заместитель генерального прокурора (2014) Николай Голомша,
  • генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,
  • народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев,
  • глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
  • народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,
  • лидер движения SaveФОП Сергей Доротич,
  • юрист Геннадий Друзенко.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 23 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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