Покушение на Шефира и скандальный "налоговый" законопроект — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Покушение на Шефира и скандальный "налоговый" законопроект — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 23 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 23 сентября обсудят дерзкое покушение на первого помощника и друга президента Владимира Зеленского Сергея Шефира и так называемый "ресурсный" законопроект 5600, который должен принести в казну дополнительные 30 млрд грн в следующем году. Вокруг этого закона уже несколько месяцев не утихают споры. Ведь речь идет об увеличении налогов.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, кто заплатит больше и появится ли в Украине "налог на огороды". В "Право на владу" поговорят о том, действительно ли новые налоги существенно увеличат цены на жилье и будут ли налоговые долги автоматически списываться со счетов предпринимателей.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы массово уклоняются от уплаты налогов и действительно ли закон уничтожит малый и средний бизнес, как утверждают его противники. Также в ток-шоу обсудят, чего добивается движение предпринимателей ФЛП, разъяренных очередными налоговыми новациями.

В программе примут участие:

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

министр юстиции Денис Малюська,

советник министра внутренних дел Антон Геращенко,

глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев,

советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,

основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур,

первый заместитель генерального прокурора (2014) Николай Голомша,

генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,

народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев,

глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,

народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,

лидер движения SaveФОП Сергей Доротич,

юрист Геннадий Друзенко.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 23 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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