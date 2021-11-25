Покушение на Шефира: по делу провели 100 обысков

В настоящее время по данному уголовному делу о подозрении не сообщено ни одному лицу.
Правоохранители провели 100 обысков в рамках расследования покушения на помощника президента Сергея Шефира.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет "Укринформ".
"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", — проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, добавили в ведомстве, обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и лиц, занимающихся их сбытом.
В ОГП отметили, что в данном уголовном деле о подозрении не сообщено ни одному лицу.
Напомним:
Обстрел автомобиля Шефира произошел утром 22 сентября неподалеку от села Лесники Киевской области. В машину попало 15 пуль, три из которых ранили водителя.
В МВД считают, что нападение совершил профессионал. В то же время злоумышленник действовал не один. Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя.
Украинские правоохранители, расследующие покушение, сотрудничают с США и Великобританией.
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