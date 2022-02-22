Покушение на суверенитет Украины: Макрон поддерживает необходимость срочного заседания Совбеза ООН и принятия санкций

Покушение на суверенитет Украины: Макрон поддерживает необходимость срочного заседания Совбеза ООН и принятия санкций

Также он выступает за принятие целенаправленных европейских санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина официально признать псевдореспублики на Донбассе – "ДНР" и "ЛНР" и высказался о необходимости созвать срочное заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

"Однозначно речь идет об одностороннем нарушении Россией международных обязательств и покушении на суверенитет Украины. Это требует срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также принятия целенаправленных европейских санкций", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

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