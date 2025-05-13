Полетит ли Путин на переговоры в Стамбул: источники ответили

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует лететь на переговоры в Стамбул. К визиту готовятся глава МИДа Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушакова.

Об этом сообщают РосСМИ.

Источники Gulagu.net отметили: в случае какой-то крайне маловероятной личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом решение о подготовке визита Путина может быть принято в любое время.

Реклама

«На данный момент на 15 мая в расписании Путина запланированы встречи в Кремле», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ждет Путина

Ранее отмечалось, что украинский лидер Владимир Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с кремлевским руководителем Владимиром Путиным. В ОПУ ответили, возможно ли общение Зеленского с другим представителем РФ в случае отсутствия Путина.

«Нет, конечно, но это же не формат, президент не может встречаться, тем более Мединский, не совсем понятный статус, будет ли там помощник по историческому наследию Путина, или там по исправлению истории, я бы так сказал, но вряд ли человек достаточен для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — подчеркнул Подоляк.

Как пояснили аналитики ISW, Путин может опасаться, что участие в переговорах с Зеленским потребует изменения риторики перед собственной аудиторией.

Реклама