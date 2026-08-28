"Полезные идиоты" Путина могут захватить Европу: чем это угрожает Украине

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Наращивание политического веса пророссийских сил в Германии и Франции сигнализирует о тревожной тенденции: европейский популизм все более открыто играет на руку Кремлю. Политические лидеры этих движений планируют пересмотреть санкционную политику и свернуть поддержку Украины.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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У европейского популизма своя малоизвестная, но показательная черта — симпатия к России. Несмотря на жестокую захватническую войну, которую РФ ведет против Украины, правонационалистические силы в Европе выступают за отмену санкций против Москвы и возобновление отношений с ней.

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В Германии, Франции и Австрии пророссийские популисты приближаются к обретению власти как на региональном, так и на общегосударственном уровнях. В других европейских странах влияние Кремля может быть менее заметным, однако он все равно способен влиять на политический баланс и решения, не отвечающие интересам Украины.

Пророссийские настроения партии «Альтернатива для Германии»

Уже в следующем месяце тема возможного возобновления отношений с Россией может оказаться в центре внимания. Так, 6 сентября жители восточной немецкой земли Саксония-Ангальт будут выбирать новый состав регионального парламента. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), по прогнозам, может получить более 40% голосов. Такой результат станет серьезным ударом для доминирующих христианских демократов (CDU) и создаст беспрецедентный правый вызов для канцлера Германии Фридриха Мерца на общенациональном уровне.

Среди ключевых положений программы AfD — возвращение русского языка в школьное образование и возобновление обменов учеников с РФ. В период Холодной войны русский был обязательным языком в школах Восточной Германии, где советское присутствие в значительной степени определяло жизнь ГДР. Для старшего поколения так называемая «остальгия» («ностальгия по Востоку») связана, в частности, с воспоминаниями о дешевом российском газе и убеждением, что РФ ближе к ним, чем Запад.

В то же время AfD, продвигающая идею «ремиграции» — возвращение беженцев, мигрантов и их потомков, выступает против прекращения экономических и культурных контактов с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. По мнению партии, такая антироссийская политика, как и военная и финансовая поддержка Украины со стороны Берлина, «не отвечают интересам Германии».

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Пророссийские настроения характерны не только для правопопулистских сил Германии, но и представителей противоположного — левого — политического спектра. Партия «Левые» (Die Linke), которая является преемницей бывших коммунистов, а также левопопулистская партия Сары Вагенкнехт (BSW) демонстрируют не меньшую приверженность Москве, чем AfD.

Популистские силы усиливают свои позиции по всей Германии

В совокупности ультралевые политические силы могут получить около 17% голосов. Таким образом, пророссийские партии как правого, так и левого толка в Саксонии-Ангальт могут представлять более чем более половины избирателей. Аналогичная тенденция наблюдается и на территории бывшей Восточной Германии в целом.

Популистские силы усиливают свои позиции по всей стране. На востоке AfD опережает CDU примерно на 20 процентных пунктов, в то время как в западных землях также имеет небольшое преимущество — в среднем около 4%.

В случае проведения федеральных выборов в ближайшее время AfD могла бы стать самой большой политической силой страны, получив более 200 мандатов в Бундестаге из 630 мест. Несмотря на то, что этого недостаточно для формирования большинства, контроль над каждым третьим депутатским местом стал бы самым значительным успехом немецкого национализма с 1945 года.

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За ходом этих событий, вероятно, внимательно следит президент России Владимир Путин, в свое время служивший офицером КГБ в Саксонии в период падения Берлинской стены. Теперь он может наблюдать за усилением AfD на территориях, где когда-то работал.

Возможная победа популистов на выборах во Франции — какая угроза для Украины

До федеральных выборов в Германии, запланированных на 2029 год, ситуация еще может существенно измениться. В то же время, Франция уже в следующем апреле проведет президентские выборы, и там прогнозы также демонстрируют благоприятные перспективы для популистских сил, в частности Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение».

Для Кремля такое развитие событий может оказаться выгодным. Последний раз Ле Пен и президент Франции Эмманюэль Макрон встречались в финальных телевизионных дебатах перед выборами 2022 года. Тогда Макрон подверг резкой критике свою оппонентку, обвинив ее в зависимости от российского лидера: «Вы были одним из первых европейских лидеров, признавших российскую аннексию Крыма». По его словам, впоследствии кампания Ле Пен в 2017 году получила значительный кредит от банка, связанного с Кремлем.

С 2022 года Ле Пен не сделала публичных заявлений или шагов, свидетельствующих об изменении ее отношения к России. Напротив, программа кандидатки от «Национального объединения» предусматривает привилегированное партнерство с Москвой, отмену санкций, а также прекращение того, что партия называет демонизацией России со стороны ЕС и НАТО.

Если Ле Пен в будущем станет президентом Франции, она, вероятно, сможет найти общие точки соприкосновения с другими пророссийскими популистами. Среди них особое место занимает президент США Дональд Трамп. Несмотря на традиционно сильные антиамериканские настроения во Франции, Ле Пен, вероятнее всего, пыталась бы наладить взаимодействие с главой Белого дома и выступить посредницей в достижении прекращения огня в Украине на условиях, выгодных Москве.

Единственным положительным моментом для Украины может быть то, что ослабление французской поддержки вряд ли кардинально повлияло бы на ход войны. Даже при президентстве Макрона Франция передала Украине гораздо меньше помощи, чем Германия и Великобритания.

Пророссийские популисты в Австрии

Еще одним западноевропейским государством, где пророссийские популисты оказывают заметное политическое влияние, остается Австрия. Ультраправа «Партия свободы Австрии» (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем имеет самую большую фракцию в парламенте, однако из-за коалиции других политических сил не представлена в правительстве.

Среди упомянутых политических сил у FPÖ, вероятно, одни из самых тесных контактов с Кремлем. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, поддерживаемая FPÖ, в 2018 году пригласила Путина на собственную свадьбу. Впоследствии она переехала в Санкт-Петербург.

После того, как около 10 лет назад FPÖ заключила с Россией «соглашение о дружбе», ее финансовые контакты с приближенными к Кремлю олигархами неоднократно становились причиной политических скандалов в Вене. В то же время это, похоже, не отталкивает избирателей партии, для которых приверженность России остается привычной позицией.

Пророссийские политики в Великобритании

Не менее интересна ситуация в Великобритании, где действуют собственные «патриотические» политические силы. Так, в 2014 году нынешний лидер праворадикальной партии Reform UK Найджел Фарадж заявлял, что больше всего среди мировых лидеров увлекался Путиным «как оператором». Кроме того, он сравнивал политику НАТО по России с «тыканьем медведя палкой».

Впоследствии Фарадж стал гораздо более осторожным в своих пророссийских высказываниях. В то же время, его близкий соратник в Страсбурге и бывший лидер Reform в Уэльсе Натан Хилл получил 10 лет заключения за взяточничество — он брал деньги в обмен на заявления в пользу России.

Хотя доказательств причастности Фараджа ко взяточничеству Хилла не было обнаружено, этот случай продемонстрировал, насколько тесны могли быть пророссийские симпатии его политического окружения. Этот вопрос также обратил на себя внимание после того, как контролируемые Reform советы графств Эссекс, Норфолк и Саффолк демонтировали украинские флаги, установленные после начала полномасштабного вторжения России.

Автор статьи предполагает, что в случае прихода Фараджа на Даунинг-стрит Британия уже не останется одним из главных западных лидеров в поддержке Украины, которым она была при премьер-министрах после Бориса Джонсона. Правительство Reform могло бы попытаться наладить отношения с Кремлем, однако, вероятно, король Британии, последовательно демонстрирующий поддержку Украине, вряд ли согласился бы на государственный визит Путина.

Кстати, между тем после неудач в Украине Кремль все больше направляет свои гибридные операции на Европу, где в первой половине августа произошел ряд диверсий, взрывов и атак. Европейские столицы опасаются, что на фоне войны Россия активизирует тактику саботажа и устрашения против стран НАТО.

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