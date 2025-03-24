Трамп сделал заявление о полезных ископаемых и контроле над АЭС: "Говорим о территориях"

По его словам, соглашение о редкоземельных уже заключено, и вскоре оно будет подписано.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по редкоземельным элементам. По его словам, соглашение уже заключено, и вскоре оно будет подписано.

Слова Дональда Трампа передают Clash Report.

"Мы заключили соглашение о редкоземах — скоро его подпишем. Сейчас мы говорим о территориях", — заявил Трамп.

Также он сообщил, что стороны ведут переговоры о возможном контроле США над атомными электростанциями в Украине.

Детали этой инициативы также пока не разглашаются.

Напомним, в Саудовской Аравии 24 марта проходят консультации между Украиной, Россией и США. Основной темой будет реализация 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.