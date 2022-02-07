Полицейский, не "договорившийся" с бывшим "слугой" Трухиным, пришел на допрос в ГБР: зачем его вызвали

Полицейский, не "договорившийся" с бывшим "слугой" Трухиным, пришел на допрос в ГБР: зачем его вызвали

Он прибыл в здание ГБР около 09:00 вместе с адвокатом.

Утром 7 февраля патрульный Сергей Петрик, нагрудная камера которого зафиксировала депутата Верховной Рады Александра Трухина ("Слуга народа") после ДТП при его участии, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Во время общения с журналистами у здания ГБР Петрик заявил, что даст показания следствию и не будет отказываться от допроса. Полицейский заявил, что удивлен тем, что его вызвали на допрос, потому что уже неоднократно давал показания по делу.

Также он отметил, что видео с боди-камеры, на которой зафиксирован разговор Трухина и события после ДТП с его участием, он сдавал после смены в полицию и после этого не имел доступа к ней.

Кроме того, Петрик не исключил, что существуют другие видео с боди-камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.

В то же время он не рассказал, почему он не составил протокол о предложении взятки от Трухина. Однако заверил, что эту информацию он сообщит следователям ГБР.

Позже в ГБР заявили, что вызвали Петрика не для вручения подозрения, а узнать, почему он на первом допросе не передал видео и информацию, которую рассказал впоследствии журналистам.

Напомним:

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был нетрезв, а тест на алкоголь проходить отказался.

Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был нетрезв, а тест на алкоголь проходить отказался. Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Издание "Украинская правда" обнародовало расследование ДТП с участием нардепа Трухина | Новости Украины

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