Полигон и потеря государственности: Берлинская о худшем сценарии для Украины

Берлинская предупредила, что если среди украинцев не будет единства, мы потеряем государственность.

Худший сценарий для Украины – наше государство превратится в одно из главных полей битвы в Третьей мировой войне между осью стран зла и демократических стран и станет масштабным полигоном.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью "Украинской правде".

Также читайте В ВСУ катастрофически не хватает людей: Берлинская назвала три шага для перемен

"И самый плохой сценарий, это если, с одной стороны, страны оси добра вовремя не проснутся и не осознают, что сюда нужно давать максимально быстро и качественный ресурс, и, возможно, даже своих солдат", — отметила она.

Берлинская предупредила, что если среди украинцев не будет единства, мы потеряем боевой дух, то после этого потеряется управление войсками, что чревато потерей государственности.

"После этого постепенно мы потеряем государственность как таковую в принципе. Может ли Россия при бездействии стран Запада, внутренних распрей внутри Украины и максимальной консолидации со своими союзниками в оси зла нас захватить? Да, может полностью. Речь не идет даже сугубо о левобережной Украине", – предполагает Мария Берлинская.

Ранее Берлинская оценила, смогут ли россияне дойти до Львова.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.