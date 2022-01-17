Политическая манипуляция и информационная война: СБУ отреагировала на заявление Лукашенко о войсках на границе

Политическая манипуляция и информационная война: СБУ отреагировала на заявление Лукашенко о войсках на границе

По словам Дехтяренко, заявления прокремлевских политиков не соответствуют действительности.

Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, пишет "Украинская правда".

"Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере", — отметил он.

По словам Дехтяренко, манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что " у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины ". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

Лукашенко назвал Путина родным братом и готов воевать против Украины

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