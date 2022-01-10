Политическая монополия Гройсмана в Виннице продержалась менее года — СМИ

В Винницкой области пошатнулись позиции "Украинской стратегии Гройсмана", возглавляемой бывшим мэром областного центра и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Сейчас в регионе сформировались три политические силы, конкурирующие за поддержку местного избирателя — общественное объединение "Мы — Винничане", "Украинская стратегия Гройсмана" и партия "ЕС", которая на предыдущих выборах не смогла продемонстрировать рост рейтингов.

Как пишет местное издание "Политическая Арена Винниччины", создал общественное объединение "Мы — Винничане" бывший глава ОГА Валерий Коровий, который фактически руководил избирательной кампанией партии Гройсмана на выборах в областной совет и рассматривался основным кандидатом на должность ее председателя.

После того, как УСГ сделала ставку на другое лицо, Коровой составил депутатский мандат и объявил о создании ОО. Осенью этого года к "Винничанам" присоединились три народных депутата-мажоритарщика из восьми: Геннадий Вацак, Лариса Билозир и Николай Кучер из группы "Доверие". Заявленная цель объединения – содействие вовлечению инвестиций в экономику области, развитие ее социальной сферы. Но очевидно, что только гуманитарными проектами дело не ограничится. Из восьми избирательных округов, которые были на прошлых парламентских выборах, УСГ не контролирует ни одного", — говорится в статье.

В частности, в 18 избирательном округе уверенно чувствует себя близкий к "Винничанам" народный депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич. В 13-м округе был избран Петр Юрчишин ("За будущее"), еще в трех – представители "Слуги народа" Анатолий Драбовский (12), Максим Пашковский (11) и Ирина Борзова (14). Из них только Борзова, используя, в том числе, возможности мужа – главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, ведет активную работу в округе.

Кроме того, к "Винничанам" присоединился бывший мэр Винницы и глава ОГА, депутат Верховной Рады двух созывов Александр Домбровский. Именно Домбровский заложил ключевые точки роста области и европейских изменений в самом комфортном городе Украины, которые впоследствии приписали Гройсману его технологи в ходе избирательных кампаний в Виннице.

Очевидно, что вскоре в Винницкой области попытается восстановить собственные позиции и Петр Порошенко, небезосновательно считавшийся во времена своего президентства ключевой фигурой "винницких". Несмотря на то, что результат "ЕС" на местных выборах был явно неудовлетворительным (13%), партия экс-президента будет пытаться восстановить статус Винницкой области как базового для себя региона, — отмечают авторы.