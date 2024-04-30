Политическая смерть для тех, кто решится: эксперт о том, почему Украина не идет на переговоры

По мнению Гетьмана, никто из руководства Украины не пойдет на условия РФ, потому что это будет политическая смерть

Мир заинтересован в том, чтобы война в Украине не продолжалась долго. Однако украинские политики не согласятся на переговоры, потому что требования РФ для нашего государства – неприемлемы.

Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, передает "Эспрессо".

По мнению Гетьмана, переговоры по завершению войны продолжаются и сейчас, просто они непубличны, и, вероятны, не прямые.

"Во время каких-либо войн между воюющими странами переговоры идут постоянно. Они неофициальные, но они все равно происходят. Не надо делать вид, что мы этого не понимаем. Не говорю, что у нас происходят переговоры с РФ на официальном уровне, но определенные контакты есть 100%. Дипломатия для того и нужна, чтобы она должна была нарабатывать решения, которые потом будут приняты.

Гетман не исключает, что сейчас ведутся переговоры не только между украинскими и российскими представителями, но и между американскими и российскими, американскими и китайскими представителями.

По словам военного эксперта, весь мир заинтересован в том, чтобы эта война не продолжалась долго. Аналитик уверяет, что западные партнеры действительно заинтересованы в том, чтобы мы победили в этой войне.

"Россияне уже давно выдвинули свои условия в нашу страну: чтобы мы не были членом НАТО. А главное, что они говорят о том, что уже принадлежащие им территории должны остаться за РФ. Ну кто из наших политических руководителей пойдет на такие условия? Трудно сказать. Потому что это будет политическая смерть для тех людей, которые на это решатся", – подытожил он.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне "были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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