Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент России Владимир Путин может иметь на Дональда Трампа настолько серьезный компромат, что его обнародование грозит американскому политику «политической смертью».

Такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко в комментарии 24 канала.

Чего на самом деле боится Трамп

Григорий Омельченко напомнил, что ранее уже звучала информация о возможной вербовке Трампа советским КГБ еще в 1980-х годах, а также о том, что российские олигархи якобы не раз спасали его от банкротства.

Однако, по мнению эксперта, есть другая, гораздо более серьезная вещь, которой Трамп колоссально боится, — это его причастность к скандальному делу Джеффри Эпштейна.

«Эпштейн работал на разведку МИ6, на Моссад, на ЦРУ и, в частности, на службу внешней разведки России. Водителем Эпштейна был гражданин России. Агент ФСБ. Эпштейн встречался с Путиным. А весь этот 'международный центр' разврата и сексуального насилия он передал Путину», — считает Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что история со смертью Джеффри Эпштейна, который был связан с мировыми элитами, является в целом подозрительной, и некоторые даже связывают ее с возможным желанием Трампа «избавиться» от него.

Раньше мы писали, что использование «грязных» секретов и сексуального компромата всегда являлось привычной стратегией для российских спецслужб.

Как отмечают эксперты, бывший офицер КГБ Владимир Путин всегда превращал секс и компромат в оружие для уничтожения политических оппонентов. Сбор «грязных» деталей — от долгов и алкоголизма до сексуальной активности и азартных игр — является «хлебом насущным» для режима Путина и его стратегии давления.