"Политическая смерть": эксперт СБУ назвал главный компромат Путина на Трампа
Использование «грязных» секретов и сексуального компромата всегда являлось привычной стратегией для российских спецслужб.
Президент России Владимир Путин может иметь на Дональда Трампа настолько серьезный компромат, что его обнародование грозит американскому политику «политической смертью».
Такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко в комментарии 24 канала.
Чего на самом деле боится Трамп
Григорий Омельченко напомнил, что ранее уже звучала информация о возможной вербовке Трампа советским КГБ еще в 1980-х годах, а также о том, что российские олигархи якобы не раз спасали его от банкротства.
Однако, по мнению эксперта, есть другая, гораздо более серьезная вещь, которой Трамп колоссально боится, — это его причастность к скандальному делу Джеффри Эпштейна.
«Эпштейн работал на разведку МИ6, на Моссад, на ЦРУ и, в частности, на службу внешней разведки России. Водителем Эпштейна был гражданин России. Агент ФСБ. Эпштейн встречался с Путиным. А весь этот 'международный центр' разврата и сексуального насилия он передал Путину», — считает Омельченко.
Эксперт подчеркнул, что история со смертью Джеффри Эпштейна, который был связан с мировыми элитами, является в целом подозрительной, и некоторые даже связывают ее с возможным желанием Трампа «избавиться» от него.
Как отмечают эксперты, бывший офицер КГБ Владимир Путин всегда превращал секс и компромат в оружие для уничтожения политических оппонентов. Сбор «грязных» деталей — от долгов и алкоголизма до сексуальной активности и азартных игр — является «хлебом насущным» для режима Путина и его стратегии давления.