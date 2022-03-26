Политические и оборонные вопросы: Украина и США создали новый формат переговоров

Украинские министры встречаются с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Украина и США начинают диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"Впервые встреча в формате 2+2. С Дмитрием Кулебой обсуждаем актуальные вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной . Вечером мы также будем на выступлении президента США Байдена, посвященном войне России против Украины", — написал Резников и пообещал сообщить детали впоследствии.
Это также подтвердил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Добавим, что украинские министры встречаются с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, ныне находящимися в Польше вместе с президентом Джо Байденом.
Напомним, в субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
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