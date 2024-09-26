Политический раздор в США обостряется: почему республиканцы взялись за расследование визита Зеленского в Пенсильванию

Палата представителей с руки республиканцев начала расследование визита президента Украины Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Этот шаг еще больше обостряет политическое напряжение, возникшее на фоне поддержки США Украины в войне против России.

Об этом пишет Axios.

Расследование имеет потенциал усилить уже существующие разногласия между Зеленским и сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. В частности, Трамп и его союзники все чаще критикуют масштабную поддержку, которую США оказывают Украине. В то время как Трамп утверждает, что Зеленский пользуется ситуацией для влияния на американскую политику, сам Зеленский назвал Джей Ди Венса, союзника Трампа и противника военной помощи Украине, "слишком радикальным".

На фоне этого раскола, Зеленский выразил сомнения в способности Трампа найти эффективный способ завершить войну.

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На одном из митингов Трамп публично раскритиковал Зеленского: "Каждый раз, когда он приезжает в страну, он возвращается с 60 миллиардами долларов... он так хочет, чтобы они выиграли эти выборы". Это замечание усиливает подозрения республиканцев по поводу возможной политической выгоды для администрации президента Байдена от визита украинского лидера.

Глава Наблюдательного комитета Джеймс Комер (республиканец от Кентукки) инициировал расследование, в частности, относительно использованию правительственных ресурсов во время визита Зеленского в Пенсильванию. Он обратился в Белый дом, Министерство юстиции и Пентагон с требованием предоставить информацию об использовании военных самолетов США для транспортировки Зеленского на Скрентонский завод боеприпасов, а также встречи украинского президента с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро.

Республиканцы также требуют предоставить любую внутреннюю или внешнюю коммуникацию, касающуюся визита, предполагая, что его могли использовать для политической выгоды вице-президента Камалы Харрис перед предстоящими выборами.

Республиканцы Палаты представителей уже несколько дней выражают недовольство визитом Зеленского, а группа из девяти республиканцев направила запрос в Министерство юстиции и Пентагона с требованием расследовать "использование военных активов США и федеральных ресурсов в связи с этим визитом".

Это расследование является частью более широкой кампании против администрации Байдена и его союзников, активно разворачивающейся накануне президентских выборов в 2024 году. Глава Наблюдательного комитета Коммер уже несколько лет проводит расследование в отношении семьи Байдена, однако Палата представителей еще не инициировала процедуру импичмента президента.

Издание пишет, что расследование визита Зеленского — это не только использование ресурсов, но и политическая борьба внутри США. Письма от Коммера являются очередной попыткой республиканцев дискредитировать администрацию Байдена накануне выборов, подвергнув сомнению ее международные решения.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского и обвинил его в "грязных случаях". На сегодняшний день эти высказывания являются самой откровенной критикой Трампа относительно того, как Зеленский ведет войну.

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