В Германии разгорелся политический скандал вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) после публикаций европейских СМИ, включая Politico . Представители центристских политических сил обвиняют депутатов AfD в попытках получить и раскрыть данные, которые могут заинтересовать российские спецслужбы, говорится в отчетах журналистов.

В частности, внимание критиков привлек член партии Ринго Мюльманн, который в парламенте федеральной земли Тюрингия присылал серию запросов региональному правительству. Он требовал предоставить информацию о маршрутах транзита западного оружия через немецкую территорию, а также о системах противодействия беспилотникам и средствах защиты от дронов — темы, которые, по словам оппонентов, могут представлять чувствительность к безопасности и быть полезными для российской разведки.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что действия AfD создают впечатление реализации «перечня задач, составленных в Кремле», хотя сам Мюльманн отрицает, что его запросы имеют другую цель, кроме контроля над деятельностью власти.

Политики центристских партий и некоторые парламентарии назвали такую активность не только политическим тактическим шагом, но и потенциальным риском для национальной безопасности, отмечая возможное влияние России через внутреннюю политику ФРГ.

В свою очередь в AfD все обвинения категорически отвергают, характеризуя подобные запросы как «легитимные вопросы депутата, защищающего интересы граждан». Партия также заявила, что она не предоставляет доступа к секретной или классифицированной информации, а только пользуется своими законными полномочиями в парламенте.

Этот случай вызвал политическую дискуссию в Берлине о границах парламентской деятельности и важности защиты конфиденциальной информации, особенно в условиях продолжающейся войны России против Украины и угроз гибридной войны на территории Европы.