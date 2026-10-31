Политический взрыв в Польше: Навроцкий обвинил правительство в захвате суда

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

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События, произошедшие вокруг Конституционного трибунала (высшего судебного органа) Польши — это нарушение конституционного строя страны и силовой захват конституционного государственного органа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице канцелярии президента Кароля Навроцкого.

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Президент подчеркнул, что не считает эти действия законными и «узурпацией власти», а потому призвал к немедленному возобновлению правового порядка.

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«Я призываю восстановить правовой порядок и вывести из помещений Трибунала силовые подразделения, привлеченные правительством. Я разрешил законному вице-президенту Конституционного трибунала, судье Бартломею Соханскому, войти в здание учреждения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за «угрозы внутренней безопасности страны», Навроцкий сегодня созывает срочные консультации с представителями парламентских сил для «стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка».

Кризис в Конституционном трибунале — что известно

В пятницу вечером вокруг Конституционного трибунала Польши разразился острый конфликт. Судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении главы Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского сроком на один месяц.

Причиной такого решения стало блокирование руководством суда созыва Общего собрания с участием всех судей, избранных Сеймом. В то же время, сам Конституционный трибунал опроверг заявление об отстранении своего президента.

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Тем временем правоохранители оцепили и заблокировали здание учреждения в Варшаве. В полиции пояснили, что проводят соответствующие мероприятия по информации о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников Трибунала.

На фоне быстрого обострения ситуации президент Польши Кароль Навроцкий досрочно прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. В здании трибунала между ним и судьями Сейма возникла перепалка.

Под зданием собрались протестующие, в том числе представители оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Полиция задержала троих человек.

Польские СМИ связывают конфликт с борьбой вокруг судебной реформы. Правительство Дональда Туска настаивало на назначении новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести кандидатов, избранных парламентом. Председатель Трибунала Богдан Свенчковский, в свою очередь, блокировал их допуск к работе.

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