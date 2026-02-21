Политическое представление России: Портников назвал единственный сигнал для начала настоящих переговоров о мире

Переговоры в Женеве / © Associated Press

Любые мирные переговоры без реального прекращения огня остаются лишь политическим спектаклем России. Только установка режима тишины на фронте может стать первым достоверным сигналом о переходе сторон к настоящему диалогу по завершению войны.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал журналист и политический аналитик Виталий Портников.

Комментируя активизацию дипломатических процессов, Портников обратил внимание на смену локаций для встреч. По его словам, решение россиян перенести встречу переговорных групп именно в Женеву не случайно. Таким образом, Москва пытается продемонстрировать, что она якобы продолжает ценить западные дипломатические площадки.

Однако за этим решением стоят серьезные кулуарные договоренности. Журналист напомнил, что ради организации этой встречи в Швейцарии в российскую столицу лично ездил министр иностранных дел этой страны Иньяцио Кассис.

Портников отметил кардинальное изменение позиции швейцарского дипломата по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

«Нужно напомнить, что в 2022 году на заседании правительства Швейцарии господин Кассис сказал, что нейтралитет не означает безразличия. Сейчас он ездит в Москву. Он занимает должность действующего вице-президента Швейцарии и будет действующим президентом на 2027 год. Мне интересно, что он будет говорить в 2027 году», — заметил политический эксперт.

Во время своего визита в Москву Иньяцио Кассис провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В ходе разговора швейцарский чиновник пообещал, что российские представители смогут приезжать на международные конференции в их страну.

По мнению Портникова, именно это явилось ключевым фактором для Кремля.

«Россияне согласились вернуть Швейцарии статус нейтральной площадки. По сути, они согласились с решением, которое чрезвычайно важно для самих швейцарцев», — подытожил аналитик.

В то же время, эксперт убежден: пока на линии фронта не прекратятся боевые действия, все эти дипломатические маневры служат лишь инструментом в политической игре государства-агрессорки.

Оценивая состав российской делегации, эксперт обратил особое внимание на фигуру Владимира Медынского. По словам Портникова, его возвращение в переговорный процесс свидетельствует о попытке Кремля перевести ситуацию в политическую плоскость и откровенно манипулировать ожиданиями всех сторон.

На швейцарской площадке представитель РФ проводит встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией. Однако, как отмечает аналитик, Мединский не принимает никаких решений, а исполняет роль опытного коммуникатора-манипулятора.

«К переговорам это не имеет никакого отношения. Тот факт, что вернулся туда Мединский, означает, что они начали спекуляции на политическом треке. Мединский не просто там присутствует, а проводит встречи с Умеровым и Арахамией. То есть пудрит мозги не только американцам, но и украинцам», — подчеркнул журналист.

Портников подчеркнул, что обман партнеров — это главная задача российского делегата, и пока не будет реального прекращения огня, все эти переговоры не событие, на которое следует обращать серьезное внимание.

«Исключительно наблюдать как за политическим спектаклем. Собственно, так мы их обсуждаем», — добавил он.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. Глава делегации страны-агрессорки Владимир Мединский назвал переговоры «трудными, но деловыми».

Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, комментируя результаты переговоров с Россией, заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, а по другой части продолжается дополнительное согласование».

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.