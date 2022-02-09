"Политическое решение": Кулеба заявил, что Германия не имеет юридических запретов на поставку оружия Украине

"Политическое решение": Кулеба заявил, что Германия не имеет юридических запретов на поставку оружия Украине

Глава МИД назвал политическим решение Германии не поставлять оружие Украине и уверен, что его можно частично модифицировать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок отметил, что у Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в среду, 9 февраля.

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это политическое решение. Если это сугубо политическое решение, то оно может быть, по крайней мере, частично модифицировано. С этим Анналена уехала назад", – сказал украинский министр.

Напомним, 6 февраля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о категорическом отказе предоставлять Украине оружие для обороны от государства-агрессора и заявила, что "хотят разрешить этот конфликт мирно".

После этого Кулеба заявил, что Германия неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы, однако украинская сторона считает эти объяснения несправедливыми.

Анналена Бербок отправилась на прифронтовые территории Украины

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