Politico: Чарльз III в США фактически ответил Трампу: в Конгрессе упомянул НАТО и Украину
Британский монарх выступил в Конгрессе США с речью, расцененной как тонкий сигнал администрации Дональда Трампа.
Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США отметил важность поддержки Украины и роли НАТО, фактически бросив вызов политике президента Дональд Трамп.
Об этом пишет Politico
Речь прозвучала 28 апреля в Вашингтоне во время государственного визита монарха в США и стала лишь второй в истории, когда британский король обращался к американским законодателям.
В своем выступлении Чарльз III подчеркнул, что союз США и Великобритании остается ключевым для глобальной безопасности, а также призвал к «непреклонной решимости» в поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Он также отметил важность НАТО как основы коллективной обороны и призвал не поддаваться изоляционистским настроениям, что считается завуалированной критикой политики Трампа.
Отдельно король упомянул принцип сдерживаний и противовесов власти, отсылая к историческим документам вроде Великой хартии вольностей (Magna Carta), также воспринятым как намек на дискуссии по расширению полномочий президента США.
Несмотря на дипломатический тон, выступление монарха резко контрастировало с подходами администрации Трампа к союзникам, Украине и климатической политике.
В то же время Чарльз III отметил единство демократических стран и необходимость совместно противостоять глобальным вызовам, подчеркнув «уникальность» трансатлантического союза.
Речь встретили аплодисментами представители обеих партий в Конгрессе, что явилось одним из ключевых моментов государственного визита британского монарха в США.
Встреча короля Чарльза и Дональда Трампа: последние новости
Король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры состоятся без камер из-за риска публичного конфликта.
Британские чиновники настояли на закрытом формате встречи, потому что боятся, что Дональд Трамп начнет публично критиковать действия короля Чарльза, как он сделал это в прошлом году в Овальном кабинете во время встречи с Владимиром Зеленским.
Сегодня король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камилой начал четырехдневный государственный визит в США . Он стал первым с 2007 года.
Ожидается, что король сделает заявление после переговоров уже 28 апреля.