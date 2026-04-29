ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1228
Время на прочтение
2 мин

Politico: Чарльз III в США фактически ответил Трампу: в Конгрессе упомянул НАТО и Украину

Британский монарх выступил в Конгрессе США с речью, расцененной как тонкий сигнал администрации Дональда Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Конгресс США

Конгресс США / © pixabay.com

Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США отметил важность поддержки Украины и роли НАТО, фактически бросив вызов политике президента Дональд Трамп.

Об этом пишет Politico

Речь прозвучала 28 апреля в Вашингтоне во время государственного визита монарха в США и стала лишь второй в истории, когда британский король обращался к американским законодателям.

В своем выступлении Чарльз III подчеркнул, что союз США и Великобритании остается ключевым для глобальной безопасности, а также призвал к «непреклонной решимости» в поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Он также отметил важность НАТО как основы коллективной обороны и призвал не поддаваться изоляционистским настроениям, что считается завуалированной критикой политики Трампа.

Отдельно король упомянул принцип сдерживаний и противовесов власти, отсылая к историческим документам вроде Великой хартии вольностей (Magna Carta), также воспринятым как намек на дискуссии по расширению полномочий президента США.

Несмотря на дипломатический тон, выступление монарха резко контрастировало с подходами администрации Трампа к союзникам, Украине и климатической политике.

В то же время Чарльз III отметил единство демократических стран и необходимость совместно противостоять глобальным вызовам, подчеркнув «уникальность» трансатлантического союза.

Речь встретили аплодисментами представители обеих партий в Конгрессе, что явилось одним из ключевых моментов государственного визита британского монарха в США.

Встреча короля Чарльза и Дональда Трампа: последние новости

Король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры состоятся без камер из-за риска публичного конфликта.

Британские чиновники настояли на закрытом формате встречи, потому что боятся, что Дональд Трамп начнет публично критиковать действия короля Чарльза, как он сделал это в прошлом году в Овальном кабинете во время встречи с Владимиром Зеленским.

Сегодня король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камилой начал четырехдневный государственный визит в США . Он стал первым с 2007 года.

Ожидается, что король сделает заявление после переговоров уже 28 апреля.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie