Politico: Чарльз III в США фактически ответил Трампу: в Конгрессе упомянул НАТО и Украину

Реклама

Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США отметил важность поддержки Украины и роли НАТО, фактически бросив вызов политике президента Дональд Трамп.

Об этом пишет Politico

Речь прозвучала 28 апреля в Вашингтоне во время государственного визита монарха в США и стала лишь второй в истории, когда британский король обращался к американским законодателям.

Реклама

В своем выступлении Чарльз III подчеркнул, что союз США и Великобритании остается ключевым для глобальной безопасности, а также призвал к «непреклонной решимости» в поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Он также отметил важность НАТО как основы коллективной обороны и призвал не поддаваться изоляционистским настроениям, что считается завуалированной критикой политики Трампа.

Отдельно король упомянул принцип сдерживаний и противовесов власти, отсылая к историческим документам вроде Великой хартии вольностей (Magna Carta), также воспринятым как намек на дискуссии по расширению полномочий президента США.

Несмотря на дипломатический тон, выступление монарха резко контрастировало с подходами администрации Трампа к союзникам, Украине и климатической политике.

Реклама

В то же время Чарльз III отметил единство демократических стран и необходимость совместно противостоять глобальным вызовам, подчеркнув «уникальность» трансатлантического союза.

Речь встретили аплодисментами представители обеих партий в Конгрессе, что явилось одним из ключевых моментов государственного визита британского монарха в США.

Король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры состоятся без камер из-за риска публичного конфликта.

Британские чиновники настояли на закрытом формате встречи, потому что боятся, что Дональд Трамп начнет публично критиковать действия короля Чарльза, как он сделал это в прошлом году в Овальном кабинете во время встречи с Владимиром Зеленским.

Реклама

Сегодня король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камилой начал четырехдневный государственный визит в США . Он стал первым с 2007 года.

Ожидается, что король сделает заявление после переговоров уже 28 апреля.

