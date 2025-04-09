Politico назвало следующую цель, которую хочет "фюрер" Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

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На Западных Балканах растет напряжение. Лидеры государств региона и Великобритания озабочены тем, что диктатор России Владимир Путин воспользуется этим моментом для дальнейшего использования разломов в регионе.

Об этом говорится в материале Politico .

В высших эшелонах британского правительства Западные Балканы называют "другой горячей точкой". Лондон настаивает, чтобы все шесть государств региона присоединились к ЕС, чтобы защититься от российского влияния.

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"Интересы Путина здесь заключаются в том, чтобы держать регион дестабилизированным. Держать страны, составляющие Западные Балканы, на грани иметь дестабилизированное население и вести кибер- и гибридную войну", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Все шесть западнобалканских государств пытаются стать членами ЕС, что является длительным процессом. В нем геополитика может быть столь же важной, сколь и выполнение задач для присоединения. Они сталкиваются со значительными проблемами, как внутри страны, так и с соседями.

Эксперты по внешней политике отмечают, что Кремль попытается воспользоваться глубоким этническим и религиозным напряжением, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах, закрепив интересы России и создав еще больше проблем на заднем дворе ЕС.

Тем временем Лемми отмечает, что Сербия, несмотря на отступление от демократии, связи с Россией и постоянный отказ признать Косово, искренне хочет присоединиться к ЕС. Также британский политик отмечает коррупцию и сильный государственный контроль в стране. В свою очередь протесты указывают на несогласие населения с такой политикой.

В общем, в отличие от других стран на Балканах, сербское одобрение присоединения к ЕС не выглядит убедительным и широкая поддержка России в стране остается. Процесс вступления страны в ЕС может быть еще более сложным, если стране придется признать Косово.

Между тем в Косово ситуация несколько иная. В интервью Politico президентка Вьоса Османи, дала четко понять, что в отношениях с Сербией, которую она описывает как "сумасшедшего соседа-гегемона", не все хорошо. В свою очередь, премьер-министр Альбин Курти давно говорит о реальности "угрозы новой войны", ссылаясь на активизацию сотрудничества Сербии с тем, что Османи называет "треугольником зла". Речь идет о России, Китае и Иране. Решающее значение для поддержки хрупкого мира имеют войска под руководством НАТО из 29 стран.

Османи утверждает, что Сербия вмешалась в недавние всеобщие выборы в Косово, а также добавляет, что "Сербско-российский гуманитарный центр" на границе с Косово на самом деле является "российским шпионским центром"; и что Москва втрое увеличила сумму, израсходованную на дезинформацию на Западных Балканах после вторжения в Украину.

Она предупреждает, что если Путин взбодрится после переговоров с Украиной под руководством США, Балканы могут стать "плодородной почвой" для "распространения" этого конфликта, который может обостриться очень быстро.

Президент подверг критике "активное умиротворение" неназванных сторон в ЕС, которых она раскритиковала за то, что они продолжают выдавать деньги Сербии, несмотря на напряженность. Косово официально подали заявку на присоединение к ЕС в 2022 году, но ее до сих пор не признают пять стран-членов.

В Боснии и Герцеговине экспрезидент Милорад Додик приговорен к одному году тюремного срока и шестилетнему запрету занимать государственные должности за нарушение приказов международного посланника мира. Он уклоняется от наказания, посещая то Сербию, то Россию.

Один из сценариев катастрофы, который предполагает бывшая беженка, а ныне член Палаты лордов Великобритании Арминка Гелич, предполагает, что Додик, позиционирующий себя как "правого среди правых", может прибегнуть к призыву к Дональду Трампу признать независимость сербов в Боснии и Герце.

По ее словам, Запад уделяет слишком мало внимания региону и указывает на постепенное проникновение России. В частности, из-за влияния российских государственных телеканалов Russia Today и Sputnik, а также связанной с Кремлем Русской православной церкви. Компании по дезинформации также ведутся в социальных сетях.

Научный сотрудник аналитического центра Henry Jackson Society Гелена Иванова в свою очередь подчеркивает, что ЕС не может «позволить себе потерять» Сербию в силу геополитических обстоятельств, поскольку это может спровоцировать волну проблем во всем регионе.

Иванова и Гелик указывают, что опасность может оказаться очевидной для посторонних внезапно, если Путину позволят добиться своего, но, возможно, только тогда, когда будет слишком поздно.

"Россия не хочет стабильных Балкан, потому что это постоянная, бесконечная зубная боль для Запада, и это вполне устраивает Россию", - отмечает Гелич.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал свою глобальную тарифную политику "войной с миром" и рассказал, какие страны "целуют задницу".

Дата публикации 08:00, 09.04.25 Количество просмотров 27 Премьер Бельгии прошелся по Путину и Трампу: РФ устроила унижение для ЕС и США