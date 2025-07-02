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Politico: Пентагон приостановил поставки Украине определенных боеприпасов и ракет для ПВО
Пентагон летом 2025 года приостановил часть поставок противовоздушных ракет и точных боеприпасов в Украину из-за критического снижения запасов оружия в США. Это произошло в разгар нового массированного ракетно-дронового удара со стороны России, когда Киев остро нуждался в помощи.
Пентагон приостановил часть обещанных поставок противовоздушных ракет и высокоточных боеприпасов в Украину из-за низкого уровня запасов в вооруженных силах США, сообщает Politico со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Решение было принято в начале июня после внутреннего пересмотра запасов вооружений политическим руководителем Пентагона Элбриджем Колби, который выразил обеспокоенность по поводу истощения арсеналов артиллерийских снарядов, ПВО-ракет и высокоточного оружия Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Америки”.
По этой причине некоторые запросы Украины остались невыполненными именно в момент, когда страна сталкивается с одними из самых интенсивных ракетно-дроновых атак с начала войны.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на саммите НАТО прошла на фоне этих решений. Трамп заявил, что Украина стремится получить "антиракетные ракеты", но их трудно добыть.
Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .