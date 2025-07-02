Politico: Пентагон приостановил поставки Украине определенных боеприпасов и ракет для ПВО

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон приостановил часть обещанных поставок противовоздушных ракет и высокоточных боеприпасов в Украину из-за низкого уровня запасов в вооруженных силах США, сообщает Politico со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Решение было принято в начале июня после внутреннего пересмотра запасов вооружений политическим руководителем Пентагона Элбриджем Колби, который выразил обеспокоенность по поводу истощения арсеналов артиллерийских снарядов, ПВО-ракет и высокоточного оружия Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Америки”.

По этой причине некоторые запросы Украины остались невыполненными именно в момент, когда страна сталкивается с одними из самых интенсивных ракетно-дроновых атак с начала войны.

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на саммите НАТО прошла на фоне этих решений. Трамп заявил, что Украина стремится получить "антиракетные ракеты", но их трудно добыть.

Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .