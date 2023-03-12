Politico пишет о "маленьких трещинах" между США и Украиной: в чем состоят разногласия

На основе разговоров с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами, журналисты выделили новые точки напряжения.
Между Украиной и Соединенными Штатами возникают "маленькие трещины" в вопросах, как и когда завершить войну с РФ.
Об этом говорится в статье Rolitico.
Публично между главой Белого дома Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским не было разногласий. Но на основе разговоров с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами журналисты выделили новые точки напряжения:
- диверсия на "Северных потоках" на дне Атлантического океана;
- жестокая, изнурительная оборона Бахмута, которого в Пентагоне называют стратегически неважным;
- план борьбы за Крым, где российские войска закрепились за 9 лет.
По информации издания, многочисленные чиновники администрации Байдена начали беспокоиться, что Украина тратит так много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, что это может подорвать способность осуществить большое контрнаступление весной.
"Конечно, я не хочу унижать ту огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута — но я считаю, что это большее символическое значение, чем стратегическое и оперативное значение", — сказал министр обороны Ллойд Остин.
Что касается взрыва на "Северных потоках", то представители американской разведки не верят, что Зеленский или его команда были причастны к диверсии.
"Но администрация Байдена дала сигнал Киеву — подобно тому, как это было сделано, когда в прошлом году в Москве взорвалась заминированная машина и была убита дочь известного российского националиста (Дарья Дугина. – Ред.), — что акты насилия за пределами Украины не будут допускаться", — говорится в статье. Отметим, что украинская сторона официально отрицает свою причастность к инциденту с Дугиной.
По информации журналистов, в США иногда раздаются "нарекания на постоянные просьбы (об усилении поставок оружия. – Ред.) и, порой, отсутствие должной благодарности Зеленского".
Еще одной "трещиной" является отказ США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. Вашингтон не дал эти ракеты большой дальности, потому что в арсенале Америки их мало. Существует также опасение, что Украина может нанести удары по отдаленным российским целям, потенциально усилив войну.
Кроме того, официальные лица Белого дома были встревожены, когда New York Times обнародовала историю, что Пентагон блокировал администрацию Байдена от обмена доказательствами возможных военных преступлений России с Международным уголовным судом.
Также США якобы дали понять Киеву, что они не могут бесконечно финансировать Украину на таком уровне, как сейчас.
Более того, Пентагон сомневается в том, что украинские силы, несмотря на то, что они вооружены современным западным оружием, смогут вытеснить Россию из Крыма.
Администрация Байдена официально заявила, что альянс между Соединенными Штатами и их союзниками и Киевом остается крепким и что он будет продолжаться, пока бурлит война.
"Я вижу небольшие трещины, но они существовали с точками разногласий и разными взглядами между США и Украиной даже до большого февральского вторжения и с тех пор", — говорит Шелби Мегид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. "Зеленский ранее делал резкие замечания в адрес США, и Белый дом выражал несогласие с ним — публично и частно — по конкретным аспектам, но это не изменило всеобщую поддержку и партнерство США".
Ранее в разведке США заявили о высоких рисках прямого конфликта России с НАТО.
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