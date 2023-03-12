Politico пишет о "маленьких трещинах" между США и Украиной: в чем состоят разногласия

На основе разговоров с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами, журналисты выделили новые точки напряжения.

Между Украиной и Соединенными Штатами возникают "маленькие трещины" в вопросах, как и когда завершить войну с РФ.

Об этом говорится в статье Rolitico.

Публично между главой Белого дома Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским не было разногласий. Но на основе разговоров с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами журналисты выделили новые точки напряжения:

диверсия на "Северных потоках" на дне Атлантического океана;

жестокая, изнурительная оборона Бахмута, которого в Пентагоне называют стратегически неважным;

план борьбы за Крым, где российские войска закрепились за 9 лет.

По информации издания, многочисленные чиновники администрации Байдена начали беспокоиться, что Украина тратит так много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, что это может подорвать способность осуществить большое контрнаступление весной.

"Конечно, я не хочу унижать ту огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута — но я считаю, что это большее символическое значение, чем стратегическое и оперативное значение", — сказал министр обороны Ллойд Остин.

Что касается взрыва на "Северных потоках", то представители американской разведки не верят, что Зеленский или его команда были причастны к диверсии.

"Но администрация Байдена дала сигнал Киеву — подобно тому, как это было сделано, когда в прошлом году в Москве взорвалась заминированная машина и была убита дочь известного российского националиста (Дарья Дугина. – Ред.), — что акты насилия за пределами Украины не будут допускаться", — говорится в статье. Отметим, что украинская сторона официально отрицает свою причастность к инциденту с Дугиной.

По информации журналистов, в США иногда раздаются "нарекания на постоянные просьбы (об усилении поставок оружия. – Ред.) и, порой, отсутствие должной благодарности Зеленского".

Еще одной "трещиной" является отказ США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. Вашингтон не дал эти ракеты большой дальности, потому что в арсенале Америки их мало. Существует также опасение, что Украина может нанести удары по отдаленным российским целям, потенциально усилив войну.

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Кроме того, официальные лица Белого дома были встревожены, когда New York Times обнародовала историю, что Пентагон блокировал администрацию Байдена от обмена доказательствами возможных военных преступлений России с Международным уголовным судом.

Также США якобы дали понять Киеву, что они не могут бесконечно финансировать Украину на таком уровне, как сейчас.

Более того, Пентагон сомневается в том, что украинские силы, несмотря на то, что они вооружены современным западным оружием, смогут вытеснить Россию из Крыма.

Администрация Байдена официально заявила, что альянс между Соединенными Штатами и их союзниками и Киевом остается крепким и что он будет продолжаться, пока бурлит война.

"Я вижу небольшие трещины, но они существовали с точками разногласий и разными взглядами между США и Украиной даже до большого февральского вторжения и с тех пор", — говорит Шелби Мегид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. "Зеленский ранее делал резкие замечания в адрес США, и Белый дом выражал несогласие с ним — публично и частно — по конкретным аспектам, но это не изменило всеобщую поддержку и партнерство США".

Ранее в разведке США заявили о высоких рисках прямого конфликта России с НАТО.

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