Politico: после Орбана Словакия – следующая "головная боль" ЕС в сфере верховенства права

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо становится проблемой для Евросоюза. Правящая коалиция Словакии "забирает страницы из учебника" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда речь заходит о нелиберальных взглядах – от попыток контролировать общественные СМИ до отмены специальной прокуратуры и пропаганды России.

Об этом говорится в материале Politico.

В среду, 20 марта, по приказу премьер-министра Роберта Фицо будет закрыта специальная прокуратура Словакии, которая занималась серьезными коррупционными делами – многие касались членов парламента или близких бизнес-партнеров самого Фицо.

"Фицо пытается создать мафиозное государство... главной целью которого является сохранение функционирования пирамиды власти", – сказал Михал Вашечко, политический аналитик Братиславского института политики.

Этот шаг вызвал возмущение в Брюсселе, поскольку высокопоставленные должностные лица Евросоюза выразили свою обеспокоенность по поводу нарушения верховенства закона.

Исполнительные власти ЕС находятся под все большим давлением со стороны Европарламента, требующего проявить твердость в вопросах верховенства закона, после решения разблокировать миллиарды средств, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены из-за опасений касательно независимости судебной системы.

Парламент подал судебный иск в связи с этим решением, заявив, что Еврокомиссия нарушила свои обязательства по обеспечению того, чтобы деньги налогоплательщиков не использовались не по назначению.

Вице-президент Европарламента Мартин Хойсик считает, что Комиссия серьезно отнесется к ситуации в Словакии.

"Комиссия гораздо более склонна не повторять ошибок, которые произошли в Венгрии по поводу ситуации, которую слишком долго терпели и позволили Орбану раздуть", — сказал он.

"Орбан уже давно является занозой в боку ЕС", — пишет Politico.

Премьер-министр-евроскептик Виктор Орбан был вовлечен в борьбу с Брюсселем за ряд вопросов, включая коррупцию, нарушение независимости судебной власти, ограничение академических свобод; закон о "защите детей", который многие рассматривают как гомофобный; обращение с беженцами; и ограничение свободы СМИ.

Это побудило Комиссию заморозить миллиарды ЕС, предназначенные для Будапешта. Сейчас есть обеспокоенность, что Словакия может быть следующей.

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"Мы ведем обсуждение среднесрочного бюджета. Мы не можем подорвать внутреннюю уверенность государств-членов, что мы плохо заботимся (о финансах – ред.). И мы не охранники их денег. И это чрезвычайно наивно со стороны Фицо верить, что ему все сойдет с рук", – сказал вице-президент Европарламента Мартин Хойсик.

Хойсик также предупредил, что если правительство Фицо продолжит нелиберальный путь, Словакия может рисковать лишиться доступа к фондам Евросоюза.

Главной целью премьер-министра Роберта Фицо по возвращении к власти было закрыть специальную прокуратуру.

Расследование офиса, открытое в 2004 году, привело к многочисленным приговорам по резонансным делам о коррупции, многие из которых были связаны с правящей партией Фицо Smer во время его предыдущих сроков премьер-министра.

В конце февраля Конституционный суд Словакии приостановил часть реформы уголовного кодекса Фицо, которая смягчила наказание за коррупцию и сократила срок давности для серьезных преступлений, таких как изнасилование.

Реформа уголовного кодекса Фицо вызвала массовые протесты по всей стране и разозлила оппозицию.

По словам генерального прокурора Даниэля Липшича, Фицо сейчас сосредоточен на позиционировании своих людей в ключевых институтах – так же, как это сделал Орбан в Венгрии.

Следующим шагом может стать медиа Словакии. Правительство Фицо прекратило общение с четырьмя отечественными СМИ вскоре после прихода к власти, назвав их "враждебными" и "недостаточно объективными".

В свою очередь Роберто Фицо предпочитает пророссийские СМИ, такие как Hlavné správy, распространяющие нарративы Кремля. Фицо также критиковал общественное радио и телевидение Словакии (RTVS) за невыполнение своих обязательств и призвал к смене его руководства.

Ситуация обострилась в марте, когда министр культуры Словакии Мартина Шимковичева объявила о проекте закона, согласно которому RTVS будет закрыт и заменен новым органом под названием Словацкое телевидение и радио (STaR), которым будут руководить политические назначенцы.

Это вызвало резкую критику правозащитных групп, журналистов и оппозиции.

В эту субботу словаки собираются на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента страны. Вероятно, второй тур между двумя лучшими кандидатами состоится 6 апреля. Действующая президент Словакии Зузана Чапутова второй раз баллотироваться не будет.

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Хотя роль президента в Словакии преимущественно церемониальна, Зузана Чапутова была важным буфером против некоторых спорных решений, принятых правительством Фицо.

Однако этот буфер может вскоре больше не существовать, поскольку спикер парламента Словакии и правая рука Фицо — Петер Пеллегрини — фаворит на должность следующего президента.

"Он (Пеллегрини — ред.) не признает баланса сил. И поскольку он также является частью этой правящей коалиции, мы никогда не могли ожидать, что он обратится в Конституционный суд или любой другой орган из-за спорных вопросов. Он просто будет своего рода почтальоном: он собирается подписывать вещи и ездить за границу", - прокомментировал бывший премьер-министр Людовит Одор.

По его словам, президентские выборы являются ключевыми для будущего направления развития страны.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил об "отсутствии" войны в Киеве.

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