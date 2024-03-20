Politico: после Орбана Словакия – следующая "головная боль" ЕС в сфере верховенства права

Первые шаги премьер-министра Роберта Фицо вызвали тревожный сигнал в Брюсселе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо становится проблемой для Евросоюза. Правящая коалиция Словакии "забирает страницы из учебника" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда речь заходит о нелиберальных взглядах – от попыток контролировать общественные СМИ до отмены специальной прокуратуры и пропаганды России.
Об этом говорится в материале Politico.
В среду, 20 марта, по приказу премьер-министра Роберта Фицо будет закрыта специальная прокуратура Словакии, которая занималась серьезными коррупционными делами – многие касались членов парламента или близких бизнес-партнеров самого Фицо.
"Фицо пытается создать мафиозное государство... главной целью которого является сохранение функционирования пирамиды власти", – сказал Михал Вашечко, политический аналитик Братиславского института политики.
Этот шаг вызвал возмущение в Брюсселе, поскольку высокопоставленные должностные лица Евросоюза выразили свою обеспокоенность по поводу нарушения верховенства закона.
Исполнительные власти ЕС находятся под все большим давлением со стороны Европарламента, требующего проявить твердость в вопросах верховенства закона, после решения разблокировать миллиарды средств, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены из-за опасений касательно независимости судебной системы.
Парламент подал судебный иск в связи с этим решением, заявив, что Еврокомиссия нарушила свои обязательства по обеспечению того, чтобы деньги налогоплательщиков не использовались не по назначению.
Вице-президент Европарламента Мартин Хойсик считает, что Комиссия серьезно отнесется к ситуации в Словакии.
"Комиссия гораздо более склонна не повторять ошибок, которые произошли в Венгрии по поводу ситуации, которую слишком долго терпели и позволили Орбану раздуть", — сказал он.
"Орбан уже давно является занозой в боку ЕС", — пишет Politico.
Премьер-министр-евроскептик Виктор Орбан был вовлечен в борьбу с Брюсселем за ряд вопросов, включая коррупцию, нарушение независимости судебной власти, ограничение академических свобод; закон о "защите детей", который многие рассматривают как гомофобный; обращение с беженцами; и ограничение свободы СМИ.
Это побудило Комиссию заморозить миллиарды ЕС, предназначенные для Будапешта. Сейчас есть обеспокоенность, что Словакия может быть следующей.
"Мы ведем обсуждение среднесрочного бюджета. Мы не можем подорвать внутреннюю уверенность государств-членов, что мы плохо заботимся (о финансах – ред.). И мы не охранники их денег. И это чрезвычайно наивно со стороны Фицо верить, что ему все сойдет с рук", – сказал вице-президент Европарламента Мартин Хойсик.
Хойсик также предупредил, что если правительство Фицо продолжит нелиберальный путь, Словакия может рисковать лишиться доступа к фондам Евросоюза.
Главной целью премьер-министра Роберта Фицо по возвращении к власти было закрыть специальную прокуратуру.
Расследование офиса, открытое в 2004 году, привело к многочисленным приговорам по резонансным делам о коррупции, многие из которых были связаны с правящей партией Фицо Smer во время его предыдущих сроков премьер-министра.
В конце февраля Конституционный суд Словакии приостановил часть реформы уголовного кодекса Фицо, которая смягчила наказание за коррупцию и сократила срок давности для серьезных преступлений, таких как изнасилование.
Реформа уголовного кодекса Фицо вызвала массовые протесты по всей стране и разозлила оппозицию.
По словам генерального прокурора Даниэля Липшича, Фицо сейчас сосредоточен на позиционировании своих людей в ключевых институтах – так же, как это сделал Орбан в Венгрии.
Следующим шагом может стать медиа Словакии. Правительство Фицо прекратило общение с четырьмя отечественными СМИ вскоре после прихода к власти, назвав их "враждебными" и "недостаточно объективными".
В свою очередь Роберто Фицо предпочитает пророссийские СМИ, такие как Hlavné správy, распространяющие нарративы Кремля. Фицо также критиковал общественное радио и телевидение Словакии (RTVS) за невыполнение своих обязательств и призвал к смене его руководства.
Ситуация обострилась в марте, когда министр культуры Словакии Мартина Шимковичева объявила о проекте закона, согласно которому RTVS будет закрыт и заменен новым органом под названием Словацкое телевидение и радио (STaR), которым будут руководить политические назначенцы.
Это вызвало резкую критику правозащитных групп, журналистов и оппозиции.
В эту субботу словаки собираются на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента страны. Вероятно, второй тур между двумя лучшими кандидатами состоится 6 апреля. Действующая президент Словакии Зузана Чапутова второй раз баллотироваться не будет.
Хотя роль президента в Словакии преимущественно церемониальна, Зузана Чапутова была важным буфером против некоторых спорных решений, принятых правительством Фицо.
Однако этот буфер может вскоре больше не существовать, поскольку спикер парламента Словакии и правая рука Фицо — Петер Пеллегрини — фаворит на должность следующего президента.
"Он (Пеллегрини — ред.) не признает баланса сил. И поскольку он также является частью этой правящей коалиции, мы никогда не могли ожидать, что он обратится в Конституционный суд или любой другой орган из-за спорных вопросов. Он просто будет своего рода почтальоном: он собирается подписывать вещи и ездить за границу", - прокомментировал бывший премьер-министр Людовит Одор.
По его словам, президентские выборы являются ключевыми для будущего направления развития страны.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил об "отсутствии" войны в Киеве.
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