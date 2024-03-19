Politico: Украина готовится стать членом ЕС, но Брюссель воздерживается от публичных заявлений – какая причина

Евросоюз готовится к членству Украины в блоке. Однако Брюссель не хочет публично говорить об этом на фоне протестов фермеров.

Об этом пишет Politico.

Фермеры говорят, что они "застряли" в проигрышной битве из-за конкуренции с дешевым импортом из-за пределов блока, много из которого поступает и из Украины. Они также говорят, что их шокируют выше нормы цены на горючее, а также экологические нормы Брюсселя.

"Поэтому европейские лидеры идут на уступки, чтобы разгневанные фермеры были довольны, в то же время сводя разговоры о расширении Евросоюза до минимума, особенно когда до выборов осталось всего три месяца", — пишет издание.

А некоторые официальные лица ЕС сказали Politico, что они предпочли бы держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы и ряда стран Западных Балкан – особенно побочных эффектов, которые это будет иметь для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширение – ред.) перед европейскими выборами", — сказал анонимно чиновник ЕС.

Тем не менее, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, баллотирующаяся на второй срок, пообещала подготовить блок для Украины. В своей речи о состоянии Союза в сентябре прошлого года она сказала, что этот вопрос нужно решить "сегодня, если мы хотим быть готовы к завтра. Пришло время для Европы снова подумать масштабно и создать свою собственную судьбу".

Украина станет самой большой территорией блока ЕС. Учитывая количество населения, Киев оказал бы значительное влияние в Европарламенте и Совете ЕС.

"Украина, когда станет членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП. Это создало бы серьезную нагрузку на политику сплоченности блока – финансирование, текущее из более богатых регионов в более бедные. Согласно внутренней записке Совета ЕС минувшей осенью, интеграция Украины в блок может означать, что в течение семи лет в страну будет поступать около 186 миллиардов евро средств ЕС", — пишет издание.

Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше и получать меньше", говорится в документе.

Евросоюз решил, что подготовка к окончательной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан "должна осуществляться внутри, а не на глазах общественности".

"В конце концов, принять новых членов ЕС без внутриевропейских реформ невозможно. Это не то, что хотят услышать европейские фермеры, которые приедут в Брюссель на очередной раунд протестов во время встречи 27 глав правительств ЕС в Брюсселе в этот четверг", — сказал Кай-Олаф Ланг из аналитического центра Немецкого института международных дел и безопасности.

Когда европейские лидеры встретятся на этой неделе, чтобы обсудить расширение – среди прочего – на своем саммите, они почти не коснутся своей внутренней домашней задачи по расширению.

Лидеры ЕС собираются просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомилось Politico.

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"Выступающие за расширение могут опасаться, что они начнут дебаты о реформах… которые могут мобилизовать противников расширения ЕС", – сказал Ланг, имея в виду Венгрию.

Венгрия заблокировала разговоры о поддержке ЕС Украины в обмен на размораживание наличных денег. Только когда премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время заседания Совета ЕС в декабре, 26 других лидеров смогли сделать шаги по начальным шагам по вступлению Украины.

Но настоящие дебаты должны пройти после европейских выборов, говорят дипломаты и официальные лица.

В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня следующей Еврокомиссии, в частности, внутриевропейскую реформу.

Ожидается, что Польша, которая примет ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

"У нас есть время. Это не то, что Украина завтра присоединится к ЕС", – сказал другой европейский дипломат.

Напомним, Украина выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС.

Владимир Зеленский намекнул, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже к лету.

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